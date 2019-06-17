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توجهات الشباب وتطلعات المستقبل

الإثنين 17 يونيو 2019 08:25 ص بتوقيت مسقط

توجهات الشباب وتطلعات المستقبل

يتحلى شبابنا بالكثير من القدرات التي تؤهله لتبوؤ أرفع المناصب وشغل أكثر الوظائف تعقيدا، فالنظام التعليمي المتميز الذي رسخت له مسيرة النهضة المباركة منحهم العديد من الخبرات والمعارف وأكسبهم المهارات ونما لديهم مختلف الملكات.

وقد أظهرت نتائج دراسة توجهات الشباب نحو العمل استمرار تفضيل الشباب للعمل في القطاع الحكومي؛ إضافة إلى اعتقاد نسبة كبيرة من الشباب أن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن توفير وظيفة لكل شاب؛ حيث تزيد هذه النسبة لدى الباحثين عن عمل لتصل إلى 92% مقابل 82% لدى المشتغلين و85% لدى طلبة التعليم العالي.

إنَّ تطلع شببانا للمستقبل يفرض عليهم التحلي بروح المثابرة والكفاح، ولذلك على الشباب أن يبحث عن الوظيفة التي تناسبه دون ربطها بقطاع بعينه، بل إن القطاع الخاص الآن بات أكثر استيعاباً لطاقات الشباب وأسرع في تحقيق الطموحات وتجاوز التحديات.

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