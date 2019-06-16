مستشفى النهضة يستعرض آليات تطوير نظام الجودة

مسقط - الرؤية

عَقَد مُستشفى النهضة -مُمثلا في قسم إدارة الجودة وسلامة المرضى- صباح أمس الأحد، اجتماعًا لمراجعة الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة.

حضرتْ الاجتماع الدكتورة فاطمة العجمية المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، وكلٌّ من: الدكتورة قمرة السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة، والدكتور عادل الأنصاري مساعد مدير عام الرعاية الطبية التخصصية، وعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام الطبية والطبية المساعدة بمستشفى النهضة. ويأتي هذا اللقاء مُتماشيا مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتجويد الخدمات الصحية التي تقدمها للمستفيدين؛ حيث تمَّ مراجعة نظام إدارة الجودة وسلامة المرضى في المستشفى، واستعراض جُهود كل الأقسام لضمان وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة.

وناقشَ الاجتماعُ أبرز الإنجازات التي حقَّقها المستشفى خلال العام المنصرم، والعقبات التي واجهتها الاقسام المختلفة والأساليب الحديثة في مجال ضمان الجودة وسلامة المرضى وتطوير نظم الرعاية الصحية بالمستشفى.