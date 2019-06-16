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بمشاركة أكثر من 300 طالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي

انطلاق الدورة الفقهية المكثفة وبرنامج الإجازة القرآنية في كلية العلوم الشرعية

الأحد 16 يونيو 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

انطلاق الدورة الفقهية المكثفة وبرنامج الإجازة القرآنية في كلية العلوم الشرعية

 

مسقط - الرؤية

افتتحتْ كلية العلوم الشرعية، صباح أمس، الدورة الفقهية المكثفة وبرنامج الإجازة القرآنية بكلية العلوم الشرعية، تحت رعاية الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي عميد الكلية، وبمشاركة أكثر من 300 طالبة من طالبات كليات وجامعات السلطنة.

وتضمَّن برنامج حفل الافتتاح عددًا من الفقرات؛ منها: القرآن الكريم، وكلمة الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي عميد الكلية، كلمة؛ قال فيها إنَّ الكلية تسعى من خلال برامجها المختلفة لترسيخ ونشر الثقافة الشرعية والإسهام في تعزيز الهُوية الإسلامية والعمانية ونشر الفكر الوسطي، مشيرا إلى أن هذه الدورة المكثفة امتدادًا لدورات تُقِيمها كلية العلوم الشرعية لخدمة الطالبات في هذا الوطن العزيز في ربطهن بدينهن وتاريخهن وحضارتهن. وأعرب عن أمله في أن تصل هذه الدورة إلى الغايات التي رُسمت لها، وتُحقق الأهداف التي وضعت من أجلها.

وألقى الدكتور إبراهيم الغماري مساعد عميد الكلية للشؤون الأكاديمية والمشرف العام على برنامج الدورة الفقهية المكثفة، كلمة؛ قال فيها: إنَّ هناك تفاعلًا واسعًا ورغبة كبيرة في المشاركة بهذه الدورة المكثفة؛ وذلك من خلال الأعداد الكبيرة المسجلة في الدورة، والتي تصل إلى أكثر من ألف طالبة مُسجلة تمَّ قبول أكثر من ثلاثمائة طالبة من طالبات الكليات والجامعات في السلطنة. وأضاف أن هذه الدورة تستمر ثلاثة أسابيع وتستهدف طالبات التعليم العالي في السلطنة، وتسعى لتكوين ثقافة شرعية لدى الطالبات المشاركات في الدورة. وسلَّط الغماري الضوء على التوصيف العام للدورة وبرنامج الإجازة القرآنية.

وخلال حفل إفتتاح الدورة، تمَّ عرض فيلم مرئي عن الكلية والبرامج التي تُقدِّمها خدمة لهذا الوطن تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- راعي العلم والعلوم.

يُشار إلى أنَّ الكلية تُسهم في استثمار فترة الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات بما هو نافع للإنسان ووطنه؛ من خلال البرامج والدورات التي تنفذها للاهتمام بالقران الكريم والعلم الشرعي.

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