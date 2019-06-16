مبادرة من بنك العز للترفيه عن مرضى المستشفى السلطاني

مسقط - الرؤية

قدَّم بنك العز الإسلامي العيدية السنوية لمرضى المستشفى السلطاني المرقدين في المستشفى، للسنة الثانية على التوالي؛ إيمانا بالنهج الدائم الذي تبنَّاه البنك تجاه المجتمع في تقديم الدعم لمختلف الشرائح والفئات، وحفاظا على دوره الدؤوب في دعم كافة أشكال المسؤولية الاجتماعية.

وشارك العديد من الموظفين في زيارة المرضى، بحضور مساعد المدير العام الرئيس التنفيذي للموارد البشرية محمد البلوشي، وبالتنسيق مع إدارة المستشفى التي رحبت بالمبادرة، وسعت جاهدة لتذليل كافة الصعوبات وتهيئة كل ما من شأنه إنجاح المبادرة.

وقال محمد البلوشي مساعد المدير العام الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ببنك العز الإسلامي: لا نألو جهدا في تقديم مختلف أنواع الدعم للمجتمع، ونحرص على أن تكون رسالتنا الإنسانية ذات قيمة عالية وتخدم المجتمع بالطريقة التي رسمناها نحو المسار والهدف المنشود. ونحن في بنك العز الإسلامي مُلتزمون بدعم ونمو وازدهار مجتمعنا، ونتحمَّل مسؤولية رد الجميل وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، وندرك أنه عندما تزدهر المجتمعات تزدهر أيضا الأفراد والشركات ولقد كان الاستثمار في مجتمعاتنا محل تركيز في بنك العز الإسلامي؛ وذلك منذ تأسيسه في العام 2013، وكان هدفنا دائماً هو المساعدة في توفير حياة أفضل للناس الذين نخدمهم في جميع أنحاء السلطنة.