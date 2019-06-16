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بريطانيا تقرر إرسال قوات خاصة إلى بحر عمان

الأحد 16 يونيو 2019 03:17 م بتوقيت مسقط

بريطانيا تقرر إرسال قوات خاصة إلى بحر عمان

لندن – الوكالات

قررت قيادة البحرية الملكية لبريطانيا إرسال 100 جندي من القوات الخاصة إلى منطقة الخليج، وتتمثل مهمتهم في حماية السفن البريطانية في بحر عمان بعد تصاعد التوتر في المنطقة.

وستتمركز هذه الوحدة في القاعدة التي تم افتتاحها في العام الماضي، وهي القاعدة البحرية البريطانية في البحرين.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، الخميس الماضي، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في هجوم يهدد إمدادات النفط إلى العالم حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر بحر عمان.

وألقت لندن اللوم على طهران واتهمتها بالتورط في ما حدث في بحر عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في وقت سابق، إن بريطانيا تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في بحر عمان، وحذرت إيران من أن هذه الأفعال "غير حكيمة للغاية".

 

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