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لأن الكلام مشقة لها مواعيدها

الأحد 16 يونيو 2019 09:27 ص بتوقيت مسقط

لأن الكلام مشقة لها مواعيدها


فاطمة منصور | مصر

تتزاحم المحاولات
لتفسير قصيدتى
التى أسطرها
على جدار القلب
شئ ما
لايريد أن يبدأ
شئ ما
يفترش المسافات بيننا
يكفى جدا
ان نرسم العالم
إذ لاشئ يمنع الضوء
من مواصلة إلحاحه
ولاينطبق عليك شيئا
من هدأة العواصم البعيدة
أعدك أن تقترب منى
وأن أقترب منك
وأن نختار كلاما مناسبا
حين نطل على اللون السماوى
الذى يلامس انحناءة الطريق
لأن الكلام مشقة
لها مواعيدها
أن تقترب منى
وأن اقترب منك
فى ملامح يوم صيفى طويل
فى الرسائل وحدها
فى ارتباكة اليدين
فى خفة الظلال
أن تقترب منى
وأن أقترب منك
تلك هى النافذة

 

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