الأحد, 16 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تغريدة غامضة لوزير خارجية الإمارات بشأن إيران .. والمعارضة البريطانية تسأل عن أدلة إثبات

الأحد 16 يونيو 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

تغريدة غامضة لوزير خارجية الإمارات بشأن إيران .. والمعارضة البريطانية تسأل عن أدلة إثبات

دبي – رويترز

اختفت تغريدة من على موقع تويتر نقلت فيها قناة العربية أمس تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي بشأن إيران. ونقلت التغريدة الأصلية عن الوزير الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله إنَّ بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 مايو.

ونقل بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات في وقت لاحق عن الوزير قوله في إشارة للهجوم على الناقلات في الشهر الماضي "هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة، ولكن إلى الآن لم نُقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات".

وعلى جانب آخر، تساءل زعيم حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا عمَّا إذا كانت الحكومة لديها أدلة تدعم اتهاماتها لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في مدخل الخليج وحذَّر من مغبة تصعيد التوتر.

وانضمت بريطانيا للولايات المتحدة في تحميل إيران المسؤولية عن الهجمات مما زاد من المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية أوسع نطاقًا في الممر المائي الحيوي لقطاع النفط في العالم. ونفت إيران أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

وكتب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال على تويتر "دون وجود أدلة يعتد بها فيما يتعلق بالهجمات على الناقلتين فإن التصريحات الصادرة عن الحكومة لن تتسبب إلا في تصعيد خطر الحرب".  وأضاف "يتعين على بريطانيا العمل على تهدئة التوتر في الخليج لا تأجيج تصعيد عسكري بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني"، في إشارة لانسحاب واشنطن من الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى العالمية بهدف الحد من أنشطتها النووية.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت تصريحات كوربين بأنها "مثيرة للشفقة ومتوقعة". وهنت أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أعلنت أنها ستستقيل.  وقال هنت "لماذا لا يحاول أبدا دعم حلفاء بريطانيا أو معلومات المخابرات البريطانية أو المصالح البريطانية؟"

ووصف دومينيك راب، وهو مرشح آخر لزعامة حزب المحافظين، تصريحات كوربين بأنها تظهر أنه لا يصلح لقيادة البلاد.  وقال "كوربين يدع تحيزه المناهض لأمريكا يؤثر على بوصلته الأخلاقية وأحكامه السياسية".

وواجه كوربين العام الماضي انتقادات من معارضين ونواب من داخل حزبه بعد أن شكك في قرار الحكومة البريطانية إلقاء المسؤولية على روسيا في هجوم بغاز أعصاب على عميل مزدوج روسي سابق في إنجلترا.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 ديسمبر 2017

رد قوي من تركيا على تغريدة وزير خارجية الإمارات

المزيد

27 أبريل 2019

وزير خارجية إيران السابق يهدد الإمارات

المزيد

04 يوليو 2017

تغريدة غامضة لترامب حول الخليج والشرق الأوسط

المزيد

23 يناير 2019

"تغريدة غامضة" وغلق حسابات التواصل.. محمد صلاح يثير الجدل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة