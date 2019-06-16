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فلسطين: مظاهرات لرفض "ورشة البحرين".. واتهامات بالخيانة

الأحد 16 يونيو 2019 08:34 ص بتوقيت مسقط

رام الله - رويترز

شارك عشرات الفلسطينيين أمس في تظاهرة بوسط مدينة رام الله رفضًا لعقد ورشة عمل اقتصادية تنظمها الولايات المتحدة في البحرين في إطار خطة شاملة تعدها لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وردد المشاركون في التظاهرة وبينهم عدد من المسؤولين الفلسطينيين مجموعة من الشعارات منها "ما بنبدل الاستقلال بالمشاريع والمال".

وسار المشاركون في التظاهرة في عدد من شوارع رام الله وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب على بعضها "ورشة البحرين خيانة وكل من يشارك فيها خائن".

وقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في كلمة له أمام المشاركين في التظاهرة "نطالب دولة البحرين بألا تقيم هذا المؤتمر على أراضيها ونطالب الدول العربية الشقيقة بألا تشارك في هذه المسرحية وهذه المؤامرة الهادفة إلى تمرير صفقة القرن".

وتطالب القيادة الفلسطينية الدول العربية بعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي دعت الإدارة الأمريكية إلى عقده نهاية الشهر الجاري لبحث الشق الاقتصادي من خطة يجري العمل عليها منذ عامين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تغريدة على تويتر يوم السبت "الحقوق لا تسقط ولا تموت تحت بساطير (أحذية) المحتلين. لا لشعار الازدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام".

ووصفت الولايات المتحدة المؤتمر بأنَّه ورشة عمل من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار جهود دبلوماسية أشمل يشار لها على نطاق واسع على أنها "صفقة القرن".

وعلى الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية عن موافقة الأردن ومصر على المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية إلا أنَّ البلدين لم يعلنا رسميًا عن موقفهما بعد، في حين أعلنت كل من السعودية والإمارات عن موافقتها على المشاركة.

وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني "لم نعلن موقفاً رسميًا إزاء ورشة البحرين لأننا نمارس حقنا في أن نقيّم، وفي أن نشاور، وفي أن نتشاور مع أشقائنا وأصدقائنا. وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح. بالنهاية هي ورشة عمل. هي ليست نهاية التاريخ ولا بدايته. إذا قررنا أن نذهب، نسمع وإذا كان الطرح منسجمًا مع مواقفنا فنستعامل معه. إذا كان الطرح غير منسجم مع مواقفنا فسنقول لا".

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