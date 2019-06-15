إقبال واسع على منتج "تمويل السيارات" من "ميثاق" للاستفادة من التسهيلات المتوافقة مع الشريعة

مسقط – الرؤية

يواصل منتج "تمويل السيارات" الذي يقدمه ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط تحقيق نجاحات في مجال تلبية طموحات الزبائن بامتلاك سيارة الأحلام، حيث شهد عرض شهر رمضان إقبالا كبيرا من جانب الزبائن للاستفادة من التسهيلات والمزايا التي يقدمها المنتج بالتعاون مع كافة شركات ووكالات السيارات التي تطرح أحدث أنواع السيارات إضافة إلى السيارات المستعملة. ويستمر العرض حتى 31 يوليو.

ويشمل العرض مزايا وتسهيلات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية يقدمها منتج "تمويل السيارات" من ميثاق بمعدل ربح 4.99% سنوياً، شاملا تغطية تكافلية مجانية على الحياة. يقوم منتج "تمويل السيارات" من ميثاق على مبدأ المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يشتري ميثاق السيارة حسب المواصفات التي يقدمها الزبون، ومن ثم يبيعها للزبون بسعر معلوم زائدا ربحا متفقا عليه.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من العرض وشراء سيارة الأحلام زيارة أقرب فرع لميثاق للصيرفة الإسلامية، علما بأنّ فريق المبيعات من ميثاق متوفر في صالات عرض السيارات في الوطية وعبري ونزوى والموالح، كما يمكن للزبائن الراغبين في الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يقدمها منتج "تمويل السيارات" والتعرف على مزايا المنتج أن يتواصلوا مع مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية على الرقم 24656666 للرد على كافة الاستفسارات والاتصالات أو زيارة أقرب فرع لميثاق في كافة محافظات السلطنة.

ويتميز منتج "تمويل السيارات" بعدة تسهيلات، منها تمويل لغاية 80% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات بالنسبة للعمانيين و5 سنوات لغير العمانيين. ويشمل التمويل السيارات الجديدة والمستعملة وبإجراءات بسيطة وسهلة وتسهيلات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتزامناً مع تقديم شركات السيارات عروضا مغرية على السيارات الجديدة فإن منتج "تمويل السيارات" من ميثاق يواكب هذه العروض من خلال تقديم عدد من الميزات والتسهيلات للراغبين في شراء سيارة الأحلام كما يمكن لكافة الزبائن الحصول على تمويل السيارات بشكل سريع من خلال تقديم الطلب في أي فرع من فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية والمنتشرة في كافة محافظات السلطنة حيث يحظى منتج "تمويل السيارات" بالثقة من قبل زبائن ميثاق والجمهور بشكل عام للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يتم تقديمها.