السبت, 15 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

بمعدل ربح 4.99% سنويا شاملا تغطية تكافلية مجانية على الحياة

إقبال واسع على منتج "تمويل السيارات" من "ميثاق" للاستفادة من التسهيلات المتوافقة مع الشريعة

السبت 15 يونيو 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

إقبال واسع على منتج "تمويل السيارات" من "ميثاق" للاستفادة من التسهيلات المتوافقة مع الشريعة

 

 

مسقط – الرؤية

 

يواصل منتج "تمويل السيارات" الذي يقدمه ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط تحقيق نجاحات في مجال تلبية طموحات الزبائن بامتلاك سيارة الأحلام، حيث شهد عرض شهر رمضان إقبالا كبيرا من جانب الزبائن للاستفادة من التسهيلات والمزايا التي يقدمها المنتج بالتعاون مع كافة شركات ووكالات السيارات التي تطرح أحدث أنواع السيارات إضافة إلى السيارات المستعملة. ويستمر العرض حتى 31 يوليو.

 

ويشمل العرض مزايا وتسهيلات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية يقدمها منتج "تمويل السيارات" من ميثاق بمعدل ربح 4.99% سنوياً، شاملا تغطية تكافلية مجانية على الحياة. يقوم منتج "تمويل السيارات" من ميثاق على مبدأ المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يشتري ميثاق السيارة حسب المواصفات التي يقدمها الزبون، ومن ثم يبيعها للزبون بسعر معلوم زائدا ربحا متفقا عليه.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من العرض وشراء سيارة الأحلام زيارة أقرب فرع لميثاق للصيرفة الإسلامية، علما بأنّ فريق المبيعات من ميثاق متوفر في صالات عرض السيارات في الوطية وعبري ونزوى والموالح، كما يمكن للزبائن الراغبين في الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يقدمها منتج "تمويل السيارات" والتعرف على مزايا المنتج أن يتواصلوا مع مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية على الرقم 24656666 للرد على كافة الاستفسارات والاتصالات أو زيارة أقرب فرع لميثاق في كافة محافظات السلطنة.

 

ويتميز منتج "تمويل السيارات" بعدة تسهيلات، منها تمويل لغاية 80% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات بالنسبة للعمانيين و5 سنوات لغير العمانيين. ويشمل التمويل السيارات الجديدة والمستعملة وبإجراءات بسيطة وسهلة وتسهيلات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتزامناً مع تقديم شركات السيارات عروضا مغرية على السيارات الجديدة فإن منتج "تمويل السيارات" من ميثاق يواكب هذه العروض من خلال تقديم عدد من الميزات والتسهيلات للراغبين في شراء سيارة الأحلام كما يمكن لكافة الزبائن الحصول على تمويل السيارات بشكل سريع من خلال تقديم الطلب في أي فرع من فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية والمنتشرة في كافة محافظات السلطنة حيث يحظى منتج "تمويل السيارات" بالثقة من قبل زبائن ميثاق والجمهور بشكل عام للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يتم تقديمها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يوليو 2017

إقبال واسع على "تمويل السيارات" من "ميثاق" للاستفادة من تسهيلات الصيرفة الإسلامية

المزيد

07 يوليو 2015

إقبال كبير على منتج "تمويل السيارات" من ميثاق للصيرفة الإسلامية

المزيد

04 مايو 2019

"ميثاق" يطلق مزايا منتج "تمويل السيارات" للاستفادة من عروض شهر رمضان

المزيد

08 يوليو 2017

إقبال واسع على "سيارتي" من بنك مسقط للاستفادة من التسهيلات المصرفية للبرنامج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة