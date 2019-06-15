إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

مسقط - العمانية

بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية -خلال شهر مايو الماضي- 30 مليونًا و78 ألفًا و990 برميلًا؛ أي بمعدل يومي قدره 970 ألفًا و290 برميلًا.

وأشار التقرير الشهري -الذي تُصدره وزارة النفط والغاز- إلى إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر مايو الماضي بلغت 24 مليونًا و894 ألفًا و305 براميل أي بمعدل يومي قدره 803 آلاف و42 برميلًا. واستحوذت الأسواق الآسيوية على صادرات شهر مايو الماضي من النفط الخام العماني. وسجل شهر مايو عودة الطلب على الخام العماني لدى المشترين في كلٍّ من: كوريا الجنوبية وميانمار، وبنسبة 29ر8 بالمائة و70ر7 بالمائة على التوالي.

وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة انخفاضا بمقدار 6ر1 بالمائة مقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي، حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر مايو الماضي تسليم شهر يوليو المقبل 69 دولارًا أمريكيًّا و99 سنتًا للبرميل، منخفضًا بمقدار دولار أمريكي واحد و17 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الجاري. وتراوح سعر التداول اليومي بين 64 دولارا أمريكيا و17 سنتًا للبرميل و72 دولارا أمريكيا و74 سنتًا للبرميل. ويُعزى انخفاض أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر مايو الماضي إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر وسلبي على الأسعار؛ من أبرزها: تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتأثر الإمدادات النفطية، إلى جانب الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.