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محكمة العدل تلزم الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضد القطريين

السبت 15 يونيو 2019 01:49 م بتوقيت مسقط

محكمة العدل تلزم الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضد القطريين

 

الدوحة – الوكالات

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر على رفض محكمة العدل الدولية الطلبات الإماراتية بفرض إجراءات مؤقتة ضد قطر.

وقالت الخاطر، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر" أمس الجمعة: إن "محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضد القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي".

وأضافت: "بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضد القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتو شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة"، وأعربت عن الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني الممثل لدولة قطر.

ورفضت محكمة العدل الدولية الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز.

وجاء في نص قرار محكمة العدل بهذا الشأن، والذي صوت لصالحه 15 قاضيا مقابل 1 عارضه، أنه لم يتم رصد الظروف الملائمة لتلبية هذا الطلب.

 

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