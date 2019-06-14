أول تعليق رسمي سعودي على "الديسكو الحلال" في جدة

الرياض- الوكالات

أصدرت هيئة الترفيه السعودية، ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، بيانا رسميا، بشأن الجدل المثار حول افتتاح أول "ديسكو حلال" في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنها فتحت تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو تم تداولها لإحدى الفعاليات في جدة.

وأكدت أن الفعالية المقامة تحت اسم "بروجكت إكس" مخالفة للإجرؤات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440 لارتكاب هذه المخالفة، التي وصفتها بـ "الجسيمة وغير المقبولة".

وأكدت الهيئة العامة للترفيه في بيانها، أنها حريصة على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت حالة من الجدل سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد الإعلان عن افتتاح فرح لملهى ليلي شهير في جدة.

وعبر عدد من المغردين عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة، وأطلقوا هاشتاغ "#ديسكو_في_جده".

​وكانت الصفحة الرسمية للملهى الليلي نشرت إعلان عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" أكدت فيه أنها ستفتتح فرعا جديد في مدينة جدة.

وقال مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" سيرج طراد لشبكة "بي بي سي": "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى "ملهى" بل "مقهى".

وذكرت شركة "وايت" أنه لن يتم السماح بداخل "الديسكو الحلال" في جدة بتقديم المشروبات الكحولية، كما أنه سيفتح أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عاما من الدخول إليه.