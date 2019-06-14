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الخارجية العمانية تعلق على استهداف مطار أبها بالسعودية

الجمعة 14 يونيو 2019 01:50 م بتوقيت مسقط

الخارجية العمانية تعلق على استهداف مطار أبها بالسعودية

مسقط -الرؤية

أصدرت الخارجية العمانية بيانا، حول تعرض مطار أبها الإقليمي لهجوم، وجاء في البيان أن السلطنة تتابع باهتمامٍ بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الإقليمي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتحث السلطنة على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمل بأن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسية للأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.

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