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بالفيديو.. اللحظات الأولى لاشتعال ناقلة النفط ببحر عمان

الخميس 13 يونيو 2019 06:29 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. اللحظات الأولى لاشتعال ناقلة النفط ببحر عمان

عواصم- رويترز- الوكالات

قالت مؤسسة فرنتلاين للشحن يوم الخميس إن طاقم الناقلة فرنت ألتير المؤلف من 11 روسيا وجورجي واحد و11 فلبينيا لم يصب بأذى في أعقاب انفجار.

وقالت الشركة في بيان أرسل إلى رويترز ”جرى نقلهم إلى سفينة تابعة للبحرية الإيرانية ونزلوا في ميناء إيراني محلي. ما فهمناه هو أنه يجري نقلهم الآن إلى بندر عباس“.

وذكرت شركتا شحن ومصادر بصناعة النقل البحري إن ناقلتي نفط أصيبتا فيما يشتبه بأنها هجمات في بحر عمان وتم إجلاء طاقميهما، وذلك بعد شهر من واقعة مشابهة هوجمت فيها أربع ناقلات في المنطقة.
وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين إنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة بعد ”أنباء الهجوم“.
وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني إنه يتحرى الأمر.
ولم تتضح على الفور تفاصيل الواقعة، لكن شركة مشغلة قالت إنها تشتبه بأن سفينتها أصيبت بطوربيد. وقالت شركة شحن أخرى إن النيران مشتعلة في ناقلتها في خليج عمان.
وصعدت أسعار النفط أربعة في المئة بعد النبأ الذي زاد التوترات المتزايدة بالفعل في المنطقة منذ هجمات وقعت الشهر الماضي على أصول نفطية في الخليج وسط خلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.
ووقع الحادث في بحر عمان عند مدخل مضيق هرمز الذي يعد ممرا مائيا استراتيجيا يمر عبره خمس استهلاك النفط العالمي قادما من منتجين بالشرق الأوسط.

وقالت السعودية والإمارات إن الهجمات على أصول نفطية في الخليج شكلت تهديدا لإمدادات النفط العالمية وأمن المنطقة.

إجلاء الطاقمين

وقالت شركة بيرنهارت شويته شيب مانجمت إن الناقلة كوكوكا كاريدجس تعرضت لأضرار جراء ”ما يشتبه بأنه هجوم“ أدى لاختراق هيكل الناقلة أعلى خط الماء أثناء رحلة من السعودية إلى سنغافورة. وأضافت في بيان أن ”السفينة طافية بأمان“.
وقالت شركة سي.بي.سي التايوانية إن الناقلة فرنت ألتير، التي تحمل 75 ألف طن من النفتا، ”أصابها طوربيد فيما يبدو“ الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
وجرى تحميل الناقلة المملوكة لشركة فرنتلاين النرويجية بالنفتا من الرويس في دولة الإمارات، حسبما ذكرت مصادر في التجارة وبيانات حركة السفن على منصة أيكون التابعة لشركة ريفينيتيف.
وقالت فرنتلاين إن ناقلتها مشتعلة في الخليج.

وأظهرت بيانات ريفينيتيف أيكون عن تتبع الناقلة، إن فرنت ألتير، وهي ناقلة من نوع أفراماكس، كانت في المياه بين سلطنة عمان وإيران وتنقل شحنة النفتا لتسليمها إلى تايوان هذا الشهر.

وقالت مصادر إن أفراد طاقمي الناقلتين تم إجلاؤهم بأمان. وذكرت أن الناقلتين أصيبتا في مياه دولية.

وقال وسيط شحن إن انفجارا وقع ”يشتبه بأنه ناجم عن هجوم خارجي“ ربما تضمن استخدام لغم مغناطيسي على الناقلة كوكوكا.

وقال المصدر ”ترك كل أفراد الطاقم السفينة بأمان وانتشلتهم السفينة كوستال إيس. كوكوكا كاريدجس تبحر مع التيار دون أي طاقم على متنها“.

وقال مصدر آخر إن ناقلة فرنت ألتير أبلغت عن حريق سببه ”هجوم سطحي“ وإن الطاقم انتشلته سفينة هيونداي دبي التي كانت على مقربة.

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