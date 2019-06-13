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"هواوي" تبدأ تسجيل نظامها التشغيلي "هونجمنج"

الخميس 13 يونيو 2019 04:42 م بتوقيت مسقط

"هواوي" تبدأ تسجيل نظامها التشغيلي "هونجمنج"

 

تقدمت "هواوي" الصينية بطلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها "هونجمنج" في ما لا يقل عن 9 دول مختلفة، في وقت تخوض بكين وواشنطن حربا تجارية شرسة.

ويعد ذلك مؤشرا على أن "هواوي" بدأت بتنفيذ خطة احتياطية في الأسواق الرئيسية، في ظل تهديد العقوبات الأمريكية لأعمالها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن وضعت إدارة ترامب الشركة على القائمة السوداء الشهر الماضي، ما يمنعها من العمل مع شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "ألفابت"، التي يُستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في هواتف "هواوي".

وكان الرئيس التنفيذي لقسم المستهلك في "هواوي" ريتشارد يو، أبلغ صحيفة "دي فيلت" الألمانية في وقت سابق هذا العام أن لدى "هواوي" نظام تشغيل احتياطيا لاستخدامه في حالة منعها من استخدام البرمجيات أمريكية الصنع.

ولم تكشف الشركة الصينية بعد، وهي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، أي تفاصيل عن نظام التشغيل الخاص بها "هونجمنج".

 

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