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بماذا علقت إيران على حادث ناقلتي النفط

الخميس 13 يونيو 2019 04:39 م بتوقيت مسقط

بماذا علقت إيران على حادث ناقلتي النفط

طهران - الوكالات

تواترت التصريحات الإيرانية بعد حادث الهجوم على ناقلتي نفط اليوم الخميس في مياه خليج عمان.

وقال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "التوتر في المنطقة يعود لانتهاك واشنطن الاتفاق النووي وحربها الاقتصادية على طهران".

من جهته، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على أن "الحادث يتعارض مع المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر في المنطقة"، مؤكدا على أن: "إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".

بدوره، أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن قلق طهران من الحادث، وقال: "نعرب عن بالغ قلقنا وأسفنا إزاء الانفجارات التي طالت حاملتي النفط في خليج عمان".

وأضاف: "على جميع بلدان المنطقة أخذ الحيطة والحذر لكي لا تقع في فخ أولئك الذين يستفيدون من عدم استقرار المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن ناقلة النفط "فرونت ألتايير" غرقت في خليج عمان، فيما تم إنقاذ 44 بحارا من طاقمي السفينتين المنكوبتين ونقلهم إلى ميناء جاسك بجنوب إيران.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن إحدى ناقلتي النفط كانت ترفع علم جزر مارشال، ومحملة بالإيثانول ومتجهة من قطر نحو تايوان، وطاقمها يتكون من 23 بحارا، والناقلة الثانية "كوكاكا ريدجس"، كانت ترفع علم باناما ومحملة بالميثانول، وطاقمها متكون من 21 بحارا وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة.

 

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