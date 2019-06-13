تعرف على عقوبة أمريكي قتل ثلاثة شبان مسلمين

كارولينا - الوكالات

أصدرت محكمة في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، دون الحق في الإفراج المبكر، على المواطن ستيفن هيكس الذي قتل ثلاثة اشخاص مسلمين في فبراير 2015.

وبعد نحو شهرين من تراجع مدعين عن طلب إعدام الرجل، اعترف هيكس (50 عاما) أمام القضاء بأنه قتل بالرصاص جاره في مجمع سكني بمدينة تشابل هيل، شادي بركات (23 عاما) سوري الجنسية وزوجته يسر محمد يوسف أبو صالحة (21 عاما) وشقيقتها رزان (19 عاما)، وهما فلسطينيتان تحملان الجنسية الأردنية.

وصدر بحق الرجل أيضا حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إطلاق النار داخل منزل.

وادعى هيكس أنه ارتكب الجريمة بسبب مشادة بينه وجيرانه المسلمين بشأن موقف سيارات أمام المنزل، وصدر الحكم عليه استنادا إلى هذه الفرضية، رغم إصرار المدعين وأهالي الضحايا على أن الجريمة بدافع الكراهية.

وعُرض أثناء جلسة قضائية مقطع فيديو يوثق لحظة اقتراف جريمة القتل، إذ أخرج هيكس فجأة مسدسا وأطلق الرصاص على الضحايا، وبعد ذلك سلم نفسه للشرطة.

وقال الرجل أثناء الجلسة إنه "ارتكب خطأ" وكان رد فعله "مفرطا".