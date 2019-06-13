إطلاق برنامج "مركز همم الصيفي" بولاية عبري

عبري – ناصر العبري

برعاية "الرؤية" تنطلق غدًا أولى أيام مركز همم الصيفي والتي تنظمه مؤسسة شباب المسرة بدعم من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال واللجنة الوطنية للشباب كراعٍ فضي واذاعة مسقط هلا أف أم كراعٍ اعلامي ومدرسة براعم الظاهرة الخاصة كراعٍ لوجستي.

بعد نجاح النسختين الأولى والثانية، يعود البرنامج بنسخته الثالثة وبحلة جديدة وهو برنامج يهدف لتعزيز مفهوم العمل الإجتماعي ويعمل على إعادة تأهيل الطلاب من خلال تقويم السلوك والتحصيل العلمي في القراءة والكتابة من خلال ملامسة جوانب الضعف والقوة في شخصياتهم والتعرف على جوانب الخلل في ذواتهم والتي بحاجة إلى إصلاح والتي انعكست على مستواهم الدراسي والسلوكي.

يبدأ البرنامج بزيارات لمدارس ولاية عبري وتوزيع استمارات التسجيل، وأيضا فتح باب التسجيل للمشاركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالمؤسسة، وبإشراك أولياء الأمور والمعلمين، ومن خلال تحليل استمارة التسجيل لُوحظ أن طلاب الصف الخامس هم أعلى معدلًا بنسبة ٣٨٪؜ .

سيمر البرنامج بالعديد من الورش التفاعلية المتخصصة في القراءة والكتابة والتي سيقدمها نخبة رائعة من المتحدثين المتخصصين في هذا المجال، وأيضا ورش لتطوير المهارات الحياتية مع إضافة المتعة والترفيه، وزيارات للقلاع والحصون بولاية عبري وتنمية مواهبهم من خلال الرياضة لمدة ١٢ يوماً.

يدير البرنامج مجموعة من الطاقات الشبابية الذين يساهمون في معالجة ضعاف القراءة والكتابة للنهوض بحقوق الطفل والإهتمام بهم واستكشاف مكنونات طاقاتهم، لأنهم شباب الغد وقادة المستقبل.

وقال محمد بن جميل اليعقوبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب المسرة إلى جهود شباب المسرة في حل هذه القضية من خلال مركز همم الصيفي الذي يركز على تنمية مهارات الطفل في القراءة والكتابة والاهتمام بالطلاب الذين يعانون من هذه المشكلة، وأعرب عن أمله في أن نخرج بنتائج وآثار عميقة، والتوصل إلى توصيات وحلول تحد من هذه المشكلة التي يعاني منها أبنائنا الطلبة.

مؤسسة شباب المسرة هي مؤسسة بطاقات شبابية طموحة تسعى إلى ابراز طاقات الشباب، ومواهبهم البناءة في المجتمع، من خلال إقامة برامج وفعاليات مجتمعية تلبي حاجات الشباب وتعزز فيهم الروح الإيجابية.