بالصور.. شاهد آثار استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

أبها - الوكالات

نشرت وسائل إعلام سعودية الصور الأولى لاستهداف الحوثيين مطار أبها المدني جنوب المملكة، وأسفر عن إصابة 26 شخصا.

وكان الحوثيون أعلنوا عبر قنواتهم الإعلامية أنهم أطلقوا صاروخ كروز دمرت برج المراقبة في مطار أبها الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم رحلات داخلية وإقليمية.

وبعد الحادث تعهد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بالرد بصرامة على الهجوم.

وذكر بيان للتحالف أن مقذوفا سقط بصالة الوصول بمطار أبها مسببا أضرارا مادية.

وأضاف أن من بين المصابين ثلاث نساء وطفلان، وهم من جنسيات سعودية ويمنية وهندية.

وقالت هيئة الطيران المدني السعودية لرويترز إن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي حاليا في المطار.