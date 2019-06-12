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إحباط تهريب مخدرات بشمال الباطنة

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

إحباط تهريب مخدرات بشمال الباطنة

 

صحار- الرؤية

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة عملية تهريب مواد مخدرة عبر البحر قام بها شخصان اثنان من جنسية آسيوية؛ حيث ضُبط بحوزتهما على قالبين من مخدر الحشيش وكميّة من المؤثرات العقلية.

وألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على أربعة أشخاص من جنسيتين آسيويتين بتهمة حيازة المواد المخدرة للاتجار بها وتعاطيها، وضُبط بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش.

وتدعو شرطة عمان السلطانية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات وإبلاغ رجال الشرطة عن أية معلومات تساعد عن كشف مهربي ومروجي المخدّرات عن طريق الاتصال بالرقم المجاني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1444) أو التوجه لأقرب مركز شرطة.

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