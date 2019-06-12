فرص مضاعفة للفوز بجوائز حسابات الأطفال في "صحار الدولي"

مسقط - الرؤية

يواصل صحار الدولي تقديم فرص للفوز لزبائنه من فئة الأطفال من خلال حساب الجوائز للعام 2019م، بهدف تشجيعهم على تبني أسلوب يُحقق لهم الأمن المالي والاستقرار ولأسرهم بشكل مستدام. ويتيح حساب الجوائز لحسابات الأطفال فرصاً مضاعفة للفوز بجوائز نقدية في العديد من السحوبات، بما في ذلك سحوبات الأطفال الأسبوعية، والسحوبات الأسبوعية العامة، والسحوبات الشهرية والربع سنوية وسحوبات نهاية العام، إضافة إلى سحوبات إدارة الثروات إذا ما استوفت حسابات الأطفال شروط التأهل، وكذلك سحوبات المناسبات الخاصة.

وقال خليل بن سالم الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي إن هدفنا من إدراج حسابات الأطفال ضمن أغلب سحوباتنا، علاوة على تخصيص سحوبات لهم هو حرصنا على غرس عادات ادخار قوية من أجل تعزيز مستقبل الأطفال في السلطنة لتحقيق النمو والنجاح. وإلى جانب السحوبات الأسبوعية المخصصة للأطفال، تندرج حسابات الأطفال ضمن السحوبات العامة وسحوبات إدارة الثروات مما يمنحهم ثمان فرص للفوز. وسواء كنت تريد الادخار من أجل تعليم أطفالك أو توفير مدخرات لتأمين مستقبلهم فنحن نسعى لتشجيع أولياء الأمور ليكونوا مثالاً يحتذى به لأجيال الفائزين في المستقبل.

وبالإضافة إلى السحوبات الأسبوعية التي تتيح لخمس أطفال محظوظين فرصة الفوز بـ 500 ريال عماني موزعة بينهم بالتساوي، يمكن لحسابات الأطفال الدخول في السحوبات الشهرية، والتي تقدم جوائز بقيمة 100,000 ريال عماني موزعة بالتساوي بين فائزين اثنين من الفئة العامة وفائزين اثنين من فئة إدارة الثروات. علاوة على ذلك، يتاح للزبائن الأطفال فرصة في شهر سبتمبر للدخول في السحوبات ربع السنوية، والتي ستمنح مبلغ إجمالي قدره 200,000 ريال عماني موزعة بالتساوي بين فائزين اثنين من الفئة العامة وفائزين اثنين من فئة إدارة الثروات. كما أن السحب الأكبر لهذا العام هي السحوبات الكبرى بنهاية العام 2019، حيث سيجري منح جائزة إجمالية قيمتها 400,000 ريال عماني موزعة بالتساوي بين أربعة زبائن، اثنان من الفئة العامة واثنان من فئة إدارة الثروات، وتحصل حسابات الأطفال على فرص مضاعفة في جميع هذه السحوبات.