الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"أوريدو" تدعم ذوي الإعاقة في ملتقى قادرون

الأربعاء 12 يونيو 2019 06:09 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" تدعم ذوي الإعاقة في ملتقى قادرون

 

 

مسقط - الرؤية

 

رعت Ooredoo ملتقى "قادرون" في نسخته الأولى، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية، مواصلة بذلك مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية تأتي تحت مظلة Ooredoo الخير. ويهدف الملتقى الذي استمر ليومين إلى توفير العديد من الفرص لتدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعريفهم بالمؤسسات التعليمية ومقدمي الخدمات وأصحاب العمل من مُختلف الجهات.

وقال رائد بن محمد داوود، مدير عام العلاقات الحكومية والشؤون التجارية في Ooredoo: جاءت رعايتنا لهذا الملتقى ترجمة لسياستنا للمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بمختلف فئات المجتمع. ونحن نثق بأنَّ الملتقى سيعود بالفائدة على المشاركين وسيقدم الدعم اللازم للأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل فعَّال لتحقيق تطلعاتهم في المجال العلمي والمهني.

وشارك في الملتقى العديد من الجهات الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والبنوك والجامعات والمستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات والجمعيات الخيرية وكذلك مراكز التدريب والتأهيل. وتمت دعوة الحضور للتعرف على فرص التدريب المهني المناسبة لهذه الفئة وأهمية الوعي الاجتماعي والدور الرئيسي الذي ينطوي على عاتق القطاع الحكومي والخاص في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم مهنياً.

ويُعد الملتقى الحدث الأول من نوعه الذي يُركز على دمج  الأشخاص ذوي الإعاقة في المُجتمع كأفراد متساوين، فضلاً عن إظهار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتمكينهم كأفراد فاعلين وشريحة مهمة من القوى العاملة الوطنية. وقد تمَّ التبرع بجزء من ريع الملتقى للجمعية العمانية للمعوقين وجمعية النور للمكفوفين، حيث عملت Ooredoo معهما خلال برنامج قافلة Ooredoo الخيرية والتي تطلقها كل عام خلال شهر رمضان المبارك. وتعد رعاية الشركة لملتقى قادرون الأول جزءًا من برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتحسين حياة أفراد المجتمع؛ من خلال دعم المؤسسات والجمعيات التطوعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مختلف أنحاء السلطنة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يونيو 2019

انطلاق ملتقى "قادرون" الأول لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة .. الإثنين المقبل

المزيد

20 سبتمبر 2015

"شل" تدعم جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة و"البيئة العمانية"

المزيد

25 أكتوبر 2015

"بي. بي"تدعم بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بالشرق الأوسط

المزيد

21 أبريل 2019

إشراقة تدعم منتخب ألعاب القوى لذوي الإعاقة في بطولة العالم بالمغرب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المرادم الهندسية تستقبل أكثر من 20 ألف طن نفايات بلدية ومخلفات ذبائح في العيد

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مبنى الإدارة والتسهيلات في "سمائل الصناعية" بتكلفة 4.5 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة