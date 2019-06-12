"أوريدو" تدعم ذوي الإعاقة في ملتقى قادرون

مسقط - الرؤية

رعت Ooredoo ملتقى "قادرون" في نسخته الأولى، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية، مواصلة بذلك مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية تأتي تحت مظلة Ooredoo الخير. ويهدف الملتقى الذي استمر ليومين إلى توفير العديد من الفرص لتدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعريفهم بالمؤسسات التعليمية ومقدمي الخدمات وأصحاب العمل من مُختلف الجهات.

وقال رائد بن محمد داوود، مدير عام العلاقات الحكومية والشؤون التجارية في Ooredoo: جاءت رعايتنا لهذا الملتقى ترجمة لسياستنا للمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بمختلف فئات المجتمع. ونحن نثق بأنَّ الملتقى سيعود بالفائدة على المشاركين وسيقدم الدعم اللازم للأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل فعَّال لتحقيق تطلعاتهم في المجال العلمي والمهني.

وشارك في الملتقى العديد من الجهات الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والبنوك والجامعات والمستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات والجمعيات الخيرية وكذلك مراكز التدريب والتأهيل. وتمت دعوة الحضور للتعرف على فرص التدريب المهني المناسبة لهذه الفئة وأهمية الوعي الاجتماعي والدور الرئيسي الذي ينطوي على عاتق القطاع الحكومي والخاص في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم مهنياً.

ويُعد الملتقى الحدث الأول من نوعه الذي يُركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المُجتمع كأفراد متساوين، فضلاً عن إظهار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتمكينهم كأفراد فاعلين وشريحة مهمة من القوى العاملة الوطنية. وقد تمَّ التبرع بجزء من ريع الملتقى للجمعية العمانية للمعوقين وجمعية النور للمكفوفين، حيث عملت Ooredoo معهما خلال برنامج قافلة Ooredoo الخيرية والتي تطلقها كل عام خلال شهر رمضان المبارك. وتعد رعاية الشركة لملتقى قادرون الأول جزءًا من برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتحسين حياة أفراد المجتمع؛ من خلال دعم المؤسسات والجمعيات التطوعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مختلف أنحاء السلطنة.