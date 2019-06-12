الأربعاء, 12 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. بداية تأثير الإعصار المداري في بحر العرب على الهند

الأربعاء 12 يونيو 2019 05:24 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. بداية تأثير الإعصار المداري في بحر العرب على الهند

 

الرؤية - خاص

أجلت الهند مئات الآلاف من الأشخاص ونقلتهم إلى ملاجئ على طول الساحل في ولاية جوجارات في غرب البلاد مع بدء تأثير الإعصار فايو.

وقال مسؤولون في الأرصاد إن الإعصار "فايو"، المحمل برياح تعادل المسجلة في أعاصير الدرجة الأولى، من المقرر أن يعبر الساحل محملا برياح سرعتها بين 145 و155 كيلومترا في الساعة وقد تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة.

وقالت حكومة الولاية إنها بدأت نقل نحو 300 ألف شخص من أكثر المناطق المعرضة للخطر إلى ملاجئ.

وكانت الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، قد أوضحت عدم وجود تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة من الإعصار المداري "فايو"، الموجود حاليا شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

وقالت مديرية الأرصاد إن سرعة الرياح السطحية حول المركز تقدر بـ (80 – 90 عقدة)، ويبعد عن سواحل السلطنة (رأس مدركة) حوالي 1270 كم.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 مايو 2018

صدور التحذير رقم 1 حول الإعصار المداري في بحر العرب

المزيد

12 يونيو 2019

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المزيد

12 أكتوبر 2018

تزايد الاحتمالات بتراجع تصنيف الإعصار المداري في بحر العرب

المزيد

25 مايو 2018

تعرف على آخر الاستعدادات في ظفار للتعامل مع الإعصار المداري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

رصد تزايد في سرعة الإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

استعراض تأثر السلطنة بالتراجع المتسارع لأسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

وساطة يابانية بين إيران وأمريكا لأول مرة منذ 41 عامًا

دولي - أخبار

بلدية صحار تصدر 1473 إباحة بناء في 2018 مع تسارع الحركة العمرانية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة