بالفيديو.. بداية تأثير الإعصار المداري في بحر العرب على الهند

الرؤية - خاص

أجلت الهند مئات الآلاف من الأشخاص ونقلتهم إلى ملاجئ على طول الساحل في ولاية جوجارات في غرب البلاد مع بدء تأثير الإعصار فايو.

وقال مسؤولون في الأرصاد إن الإعصار "فايو"، المحمل برياح تعادل المسجلة في أعاصير الدرجة الأولى، من المقرر أن يعبر الساحل محملا برياح سرعتها بين 145 و155 كيلومترا في الساعة وقد تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة.

وقالت حكومة الولاية إنها بدأت نقل نحو 300 ألف شخص من أكثر المناطق المعرضة للخطر إلى ملاجئ.

وكانت الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، قد أوضحت عدم وجود تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة من الإعصار المداري "فايو"، الموجود حاليا شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

وقالت مديرية الأرصاد إن سرعة الرياح السطحية حول المركز تقدر بـ (80 – 90 عقدة)، ويبعد عن سواحل السلطنة (رأس مدركة) حوالي 1270 كم.