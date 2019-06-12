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بالفيديو.. تفاصيل استهداف مطار أبها السعودي

الأربعاء 12 يونيو 2019 01:15 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. تفاصيل استهداف مطار أبها السعودي

عواصم - الوكالات

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفت صباح اليوم الأربعاء مطار أبها جنوبي المملكة وأصابته.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "مقذوف معاد حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي".

وأشار المالكي إلى "إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء وطفلان، تم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة".

وأضاف: "الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي".

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية".

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

 

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