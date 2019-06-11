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روسيا تسلم تركيا "إس-400" في يوليو.. وأنقرة تندد بضغوط واشنطن

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

روسيا تسلم تركيا "إس-400" في يوليو.. وأنقرة تندد بضغوط واشنطن

 

اسطنبول - رويترز

قالت تركيا أمس إن قرار مجلس النواب الأمريكي، الذي ينتقدها بسبب شراء أنظمة دفاعية روسية ويحث على فرض عقوبات عليها، يمثل تهديدا غير مقبول.  وقال يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين للصحفيين أمس إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي في يوليو.

وتوترت العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي على عدة جبهات بما في ذلك خطط أنقرة لشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400، واحتجاز موظفين يعملون بالقنصلية الأمريكية في تركيا، والاستراتيجية المتضاربة بشأن سوريا وإيران.

وتهدد المواجهة بفرض عقوبات أمريكية من شأنها أن تضر الاقتصاد التركي المصاب بالركود بالفعل وتثير تساؤلات حول دور تركيا في منظمة حلف شمال الأطلسي.  وتمت الموافقة على القرار في مجلس النواب يوم الاثنين. وطرح القرار في مايو تحت عنوان ”إبداء القلق بشأن التحالف بين الولايات المتحدة وتركيا“.

ويحث القرار تركيا على إلغاء شراء أنظمة إس-400 ويدعو إلى فرض عقوبات عليها إذا قبلت تسلمها وهو الأمر الذي قد يحدث قريبا في يوليو تموز. وقال القرار إن الصفقة ستقوض التحالف الدفاعي عبر الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن سياستها الخارجية ونظامها القضائي يتعرضان للإساءة من خلال مزاعم ”جائرة“ و“لا أساس لها“ في القرار.  وأضافت من غير المقبول اتخاذ قرارات لا تؤدي إلى زيادة الثقة المتبادلة ومواصلة الإبقاء على لغة التهديدات والعقوبات على جدول الأعمال وتحديد مهلات مصطنعة مختلفة“.

وتواجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لحظة دقيقة في علاقاتها مع الغرب وروسيا التي تربطها بها علاقات وثيقة في مجال الطاقة وتتعاون معها أيضا فيما يخص الأزمة في سوريا المجاورة.  وتضغط الولايات المتحدة أيضا على تركيا ودول أخرى لعزل إيران، بما في ذلك تعطيل صادرات النفط.

 

 

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