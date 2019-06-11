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البنك الأهلي يدعم جمعيتي "التدخل المبكر" ورعاية الأطفال المعوقين

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

البنك الأهلي يدعم جمعيتي "التدخل المبكر" ورعاية الأطفال المعوقين

مسقط – الرؤية

أقام البنك الأهلي حفل إفطار بمشاركة أعضاء جمعية رعاية الأطفال المعوقين وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لتكريم الجهود المبذولة لصالح فئة عزيزة وجزء لا يتجزأ من المجتمع، وذلك في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية (الأهلي يهتم) من البنك الأهلي، وإيماناً منه بأهمية مساندة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبرع البنك الأهلي بمبلغ 3,000 ريال عماني لصالح جمعية رعاية الأطفال المعوقين، استلمتها صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيسة مجلس إدارة الجمعية، كما تبرع بمبلغ 3,000 ريال عماني لصالح جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، واستلمتها المكرمة صباح البهلاني رئيسة الجمعية، كما تم  تكريم أعضاء الجمعيتين، تثمينا لجهودهم المبذولة، وتحفيزاً لعطائهم.

وقالت غادة البلوشية المديرة العامة رئيسة إدارة المخاطر بالبنك الأهلي: يسرنا دعم جمعية رعاية الأطفال المعوقين وجمعية التدخل المبكر لأطفال ذوي الإعاقة، وننظر بإعجاب بالغ إلى الجهود التي يبذلونها في سبيل تحسين حياة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحياة عائلاتهم، ويكفي أن تقضي بعض الوقت مع هؤلاء الأطفال لترى الأثر الإيجابي لهذه الجهود عليهم، ولنا الشرف أن نتمكن من لعب دورنا الصغير في هذا العمل البالغ الأهمية.

كما عبّرت صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، رئيسة مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين عن شكرها العميق للبنك الأهلي على لفتته الطيبة ودعمه وقالت إنّ دعم البنك الأهلي ووقوفه معنا بدعمه له دور محوري في نجاح جهودنا مع الأطفال ذوي الإعاقة. مثمّنين جهود البنك ومتطلعين لتعاون أكبر لخدمة أبنائنا وبتكاتفنا معاً نتمكن من إضاءة مستقبل الأطفال ذوي الإعاقة.

فيما قالت المكرمة صباح البهلاني المديرة التنفيذية لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة: نتقدم بالشكر الجزيل على كل ما قدمه البنك الأهلي من دعم وتحفيز لكل أسرة الجمعية حيث إنّ جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة تسعى لتقديم برامج شاملة للتدخل المبكر للأطفال ذوي الاعاقة  منذ سن الولادة حتى سن السادسة لتغطية احتياجاتهم الاجتماعية والأكاديمية والخدمات التأهيليةَ، بهدف انضمام الأطفالِ إلى المدارس المنتظمة عند بلوغهم سن السادسة أن أمكن أَو التخفيف من إعاقتهم لضمان نوعيةَ حياة أفضل لهم ولأسرهم ونتقدم بالشكر الجزيل على ما قدمه البنك الأهلي من دعم وتحفيز لكل أسرة الجمعية.

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