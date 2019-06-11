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اليافعي مديرا عاما للتشغيل والصيانة في "حيا للمياه"

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:20 م بتوقيت مسقط

اليافعي مديرا عاما للتشغيل والصيانة في "حيا للمياه"

مسقط – الرؤية

عينت "حيا للمياه" المهندس عبدالقوي اليافعي في منصب المدير العام للتشغيل والصيانة. ويملك اليافعي خبرة عملية لأكثر من 25 عاماً، حيث بدأ مشواره العملي في شركة تنمية نفط عمان في عام 1991 حتى عام 2005، عمِل بعدها في شركة الغاز العمانية لمدة 11 عاما حيثُ تدرج في عدة مناصب منها مدير أصول قطاع الجنوب بدائرة العمليات، وفي عام 2016 التحق المهندس عبدالقوي بشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج كمدير لعمليات منطقة 60.

 وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه: يأتي هذا التعيين في إطار حرصنا الدائم على تمكين الكفاءات العمانية لتكون ضمن فريق الإدارة العليا للشركة والذي يأتي كثمار للجهود التي تبذلها في تعمين الوظائف القيادية بالشركة سواءً القيادات العليا أو المتوسطة. وأهنئ المهندس عبدالقوي على هذا التعيين وأتمنى له التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة بجانب زملاءه في الإدارة العليا، كما أقدم جزيل الشكر للمهندس محمود أبو السعود مدير عام التشغيل والصيانة السابق على جهوده الكبيرة خلال السنوات الماضية والتي شهدت المديرية خلالها نقلة نوعية متميزة.

وأضاف الرئيس التنفيذي: نحن على ثقة تامة بكفاءة المهندس عبدالقوي ليقود فريق التشغيل والصيانة حيثُ أن خبراته ومؤهلاته ستساعد في بلورة أهداف الشركة وترجمة رؤيتها واستراتيجياتها حيثُ تضع الشركة نصب أعينها للسير قدماً بنفس الخطى للتمكن من تغطية جميع محافظات السلطنة عدا محافظة ظفار بخدمات الصرف الصحي حسب الخطط والإعتمادات المالية المعتمدة.

ومن جانبه، قال المهندس عبدالقوي اليافعي: لي الشرف أن أحظى بثقة مجلس إدارة حيا للمياه ورئيسها التنفيذي لقيادة فريق التشغيل والصيانة ومعاً يدٍ بِيد سنعمل على تكملة مشوار النجاحات المستمرة التي شهدتها حيا للمياه خلال السنوات الماضية، ولتصبح إحدى المؤسسات الرائدة في مشاريع البنية الأساسية للسلطنة ولتسهم وبشكل إيجابي في دفع عجلةِ التنمية سواءً الاقتصادية أو البيئية أو الصحية أو غيرها من المجالات.

 

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