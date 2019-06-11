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نادي الرستاق ينظم ملتقى للفنون الشعبية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

نادي الرستاق ينظم ملتقى للفنون الشعبية

 

 

الرستاق ـ طالب المقبالي

  
نظمت اللجنة الشبابية بنادي الرستاق ملتقى الفنون الشعبية، وذلك بساحة قلعة الرستاق، وتأتي الفعالية ضمن حزمة برنامج شبابي الذي تنفذه وزارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع الأندية والفرق الأهلية.

ويهدف الملتقى لتسليط الضوء على الموروث الثقافي والحفاظ على العادات والفنون الشعبية كفني الرزحة والعازي، بجانب إشراك الشباب والأطفال وتعليمهم كيفية أداء هذه الفنون التي تصنع أجواء الفرحة والسرور في مختلف المناسبات والفعاليات.

وتحرص فرقة قلعة الرستاق للفنون الشعبية على مشاركة الشباب وضمهم إلى صفوفها، لتبقى الفنون الشعبية خالدة تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. وقال مختار بن محمد السالمي رئيس اللجنة الشبابية بنادي الرستاق أنّ الفنون الشعبية تبقى عبق الماضي وطعم الحاضر وعلى الشباب ممارستها والحرص على تأديتها.

كما أوضح خميس بن سرور الشكيلي نائب رئيس الفرقة أنّ إقبال الشباب على تأدية الفنون هو سر بقائها وتطور كلماتها وطرق أدائها.

 

 

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