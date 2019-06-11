ضبط محل يبيع "كميم" مستعملة بوصفها جديدة في الرستاق

الرستاق – الرؤية

ضبطت إدارة حماية المستهلك بالرستاق محلا تجاريا يبيع الكميم العمانية المستخدمة على أنها جديدة، في إطار الجهود التي يبذلها فريق مأموري الضبط القضائي في تفتيش الأسواق والمعروض من السلع.

وتتلخص تفاصيل الضبطية في تمكن مأموري الضبط القضائي أثناء التفتيش الدوري من ضبط مجموعة من الكميم المستخدمة يتم عرضها وبيعها بمحل تجاري، بعد أن تلاحظ عرضهم كميم بالية يملأها الغبار مع تآكل الخيوط واتساخ القماش وبيعها بسعر الكميم الجديدة مما يعرض المستهلك للأمراض المعدية والوقوع في الغش والتضليل، وبعد سؤال العمالة في محضر السؤال تبين أنهم جمعوا هذه الكميم عن طريق عماله أخرى في مطرح.

وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن على المستهلكين توخي الحذر والانتباه عند شراء سلع تلامس حياتهم اليومية والتسوق من المنافذ الموثوق بها والحرص على أخذ فاتورة الشراء ضماناً للحقوق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية والتواصل معها عند الوقوع في الإشكاليات المتوقعة بالأسواق.