"مرشد" تحتفي بالشاعر أبو مسلم البهلاني

مسقط - الرؤية

صدر العدد الجديد من مجلة مرشد الشهرية للأطفال وتناول العدد الجديد موضوعات مختلفة؛ حيث ركّز من خلال مغامرات مرشد على قصة الشاعر العُماني أبو مسلم البهلاني الذي يعد من رواد الأدب العُماني.

وتكشف مغامرات مرشد شخصية الشاعر أبو مسلم البهلاني، واسمه ناصر بن سالم بن عديم بن صالح البهلاني الرواحي، ويكنى بأبي مسلم، نشأ في بيت علم وفضل في وادي محرم فقد كان والده قاضيا للإمام عزان بن قيس. سافر إلى زنجبار في عصر السلطان برغش بن سعيد وساهم في إصدار جريدة النجاح التي تعد من أوائل الصحف العربية. وتوفي عن عمر يناهز 63 عامًا في مدينة زنجبار، وترك العديد من المؤلفات التي تدل على غزارة علمه.

وتناول العديد الجديد أيضًا أخبار متنوعة من بينها خبر فوز الروائية العمانية الدكتورة جوخة الحارثية بجائزة مان بوكر العالمية كأول شخصية عربية تفوز بهذه الجائرة. واستعرض العدد سلسلة حلقات "قيمي حياة" التي تركز على موضوع التعايش بين الأديان. وتواصل المجلة سلسلة حلقات التوعوية للأطفال بعنوان "أمين وحكاية الذهب الأسود".

وبمناسبة فصل الصيف تسلط المجلة الضوء على مغامرات ظبيون والصياد، فيما يتجول الطفل معاذ بواسطة منطاده العجيب ليعرفنا على الوجهات السياحة وهذه المرة يزور معاذ البحيرة الوردية بمنطقة الجازر.

ومن الموضوعات الشيّقة بالمجلة سلسلة حكايات المستثمر الصغير مازن ومطبخ حلا وسلسلة "اختراعات فهيم" و"سلة عرفان" و"طفولته أمانة".