20 متدربة في برنامج تشكيل الأصداف البحرية بـ"الصناعات الحرفية"

مسقط - الرؤية

تنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية ممثلة دائرة الصناعات الحرفية بمسقط بالتعاون مع الشركة العُمانية للنقل البحري فعاليات البرنامج التأهيلي في مجال حرفة تشكيل الأصداف البحرية، والذي يأتي ضمن خطة برامج التأهيل والتدريب الإنتاج الحرفي المعتمدة للهيئة العامة للصناعات الحرفية لعام 2019.

ويستهدف برنامج تشكيل الأصداف البحرية 20 متدربة، وتتضمن العناصر التدريبية للبرنامج على تقديم نبذة تاريخية عن فن التطعيم بالأصداف والتصاميم والزخارف العمانية المستخدمة وأنواع الأصداف وخواصها وإمكانية التشكيل بها والمواد والأدوات والأجهزة الخاصة بعمليات التصنيع، إضافة إلى شرح القواعد والأسس المستخدمة في التصميم وأنواع الوحدات المستخدمة في التصميم الى جانب الإلمام بالوحدات الهندسية والزخرفية وعرض أنواع مختلفة من الأصداف والتعرّف على خواصها وإمكانية التشكيل بها مع التعريف بالأدوات والأجهزة المستخدمة في تشكيل الأصداف من خلال عرض الاسم والصورة لكل أداة وجهاز والتعرف على وظائفها واستخداماتها وكيفية المحافظة عليها مع التعريف بطرق السلامة والأمان أثناء عمليات الإنتاج والتشكيل الصدفي، وعرض الأنواع المستخدمة من الأخشاب وخواصها.

وتشتمل العناصر التطبيقية على البدء بتطعيم المنتجات الحرفية بالصدف البحري على التعرف على طرق تشكيل الصندوق باستخدام تقنيات القطع والصقل والتركيب والطرق والتعرف على طرق تشكيل الاطار باستخدام تقنيات القطع والتركيب والصقل مع شرح مفصل لاستخدام كل أداة وجهاز وتدريب كل متدريب عليها بشكل عملي والتدريب على مهارات تجهيز الصناديق الخشبية والإطار للتطعيم مع الالمام بمهارات تجهيز الصدف للتطعيم ومعرفة مهارات الصقل والتلميع وإخراج العمل بالشكل النهائي.

ويأتي تنفيذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية لبرنامج التشكيل بالأصداف البحرية بولاية قريات بالتعاون مع الشركة العُمانية للنقل البحري ضمن مبادرات ومشاريع الهيئة المنفذة بمختلف محافظات السلطنة، وذلك في إطار الخطة التأهيلية والتدريبية المعتمدة لعام 2019 ووفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ الهيئة وتؤدي إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الحرفي في الناتج المحلي للفرد إلى جانب إسهاماتها في توفير فرص عمل متعددة وتحقيق ميزة التنافسية والجودة حيث تهدف هذه البرامج على تعريف المستفيدين منها بمحاور متعددة في مفاهيم الإنتاج الحرفي بدءًا من الأساسيات الأولية مروراً بخط الإنتاج ثم متابعة مرحلة التسويق والترويج بحيث يكون المتدرب المستفيد من البرامج التأهيلية مطلع على جميع تفاصيل نشأة المنتج الحرفي والأدوات ومعدات التدريب، ومخرجات البرامج ستكون ملك المتدرب. وترتكز البرامج المنفذة على أربعة محاور أساسية تتمثل في اتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الحرفي وتجويد خدمات الارشاد والتوجيه بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية على الالتحاق في مثل هذه البرامج لمعرفة تطور هذه الصناعات الحرفية عن قرب وكيفية تأسيس نواة لمشاريع حرفية معززة لتنوع مصادر الدخل.