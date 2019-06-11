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"هواوي" ترد على حظر فيسبوك وواتسآب وإنستجرام

الثلاثاء 11 يونيو 2019 05:07 م بتوقيت مسقط

"هواوي" ترد على حظر فيسبوك وواتسآب وإنستجرام

أكدت شركة "هواوي" الصينية أن "تطبيقات التواصل الاجتماعي مازالت تعمل على أجهزتها"، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى طمأنة مستخدمي هواتفها الذكية.

وقالت هواوي، اليوم الثلاثاء، إنها "مازالت توفر كل تطبيقات فيسبوك، بما فيها فيسبوك ذاته، وفيسبوك ماسنجر، وواتساب، وإنستجرام، على هواتفها الذكية".

ويأتي هذا التأكيد من جانب هواوي بعد أيام قليلة على إعلان شركة فيسبوك عن التوقف عن السماح لهواوي باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.

وقالت فيسبوك في بيان لها، إنها قامت بهذه الخطوة استجابة لقرارات وزارة التجارة الأمريكية، ولقرار الحظر الذي فرضته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هواوي.

وأضافت الشركة أن قرار فيسبوك لا يؤثر على الهواتف الحالية، وأن الهواتف المستقبلية ستظل قادرة على تحميل هذه التطبيقات وتنصيبها على أجهزتهم واستخدامها ومن دون أي مشكلة".

 

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