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عبدالله الرواحي يتألق في "رالي لبنان" في أول اختبار على الطرق الأسفلتية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

عبدالله الرواحي يتألق في "رالي لبنان" في أول اختبار على الطرق الأسفلتية

بيروت - الرؤية

 

نجح المتسابق العماني عبدالله الرواحي في أول اختبار له على الطرقات الإسفلتية بتحقيق المركز الرابع في الفئة "ن" ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة لبنان للراليات "رالي جزين"، التي أقيمت على مدى يومين في جبال لبنان بمشاركة 22 متسابقًا من مختلف دول العالم.

واستطاع الرواحي مع ملاحه زيد شهاب من فتح صفحة جديدة في مسيرته المستقبلية في عالم السيارات والراليات عقب حلوله في المركز الرابع على مستوى الفئة "ن " والثامن في الترتيب العام للرالي.

وتعليقا على هذه المشاركة، أكد الرواحي أن هذه المشاركة جاءت إيجابية وناجحة بمعنى الكلمة كونها الأولى على الطرقات الإسفلتية وسبقتها مشاركة خفيفة في صعود التل لمسافة كيلومترين فقط، وإنه استفاد من ملاحظات الملاح وكيفية التعامل على المنعطفات الأسفلتية الضيقة وتفادي الانزلاق وغيرها من الأمور الفنية. وقال الرواحي: "في الواقع كانت الفكرة من المشاركة هي التعرف على نوعية القيادة في الطرقات الأسفلتية ومكامن القوى والضعف فيها والفرق بينها وبين الطرقات العادية في الراليات وسوف تكون مشاركتي القادمة في رالي الأردن استعدادا للمشاركة في بطولة رالي الشرق الأوسط بلبنان".

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