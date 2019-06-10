الشخصية واختيار الألوان

المصممة / أمل الريامي

@darzafaf

عندما خلق سبحانه وتعالى الحياة على وجه الأرض جمَّلها بألوان مُتعددة بديعة وهذه الألوان التي تُحيط بنا في الطبيعة ليست للزينةِ فقط وإنما لهدفٍ أسمى من ذلك.

لقد خلق عزَّ وجلَّ عباده لتعمير الأرض لذلك فإنَّ هذه الألوان تلعب دوراً مهماً في حياتنا حيث تنعكس على شخصية الفرد وتصرفاته ونفسيته وطباعه وطاقته في الأداء.

وتعتبرُ الألوان مفاتيح تعرفنا على شخصية الأفراد الذين نتعامل معهم، فهناك علم مختص بالألوان يسمَّى "سيكلوجية الألوان " بدأ على يد الدكتور السويسري "ماكس لوشر" حيث أوضح أنَّه يمكن معرفة الفرد من خلال الألوان التي يفضِّلها، وأن تفضيل الشخص للونٍ معين له ارتباط بنفسيته.

ويذكر الحقُّ سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لباس أهل الجنة وما ينعمون به من راحة "أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقا"(الكهف/31).

فلكل لون من الألوان موجات واهتزازات موجية خاصة تتفاوت في سرعتها التي يتحدد بموجبها مدى عُمقِها في النفس البشرية، وإذا نظرنا إلى الحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية واليونانية والهندية نجد أنهم كانوا يستخدمون الألوان كعلاج للعديد من الأمراض.

كما أننا إن بحثنا تأثير الألوان على بعض الشخصيات نجد أن محبي اللون الأبيض يميلون إلى البساطة، وحب النظافة، والعيش بسلام، والتَّميز بالهدوء، وعدم التَّدخل في ما لا يعنيهم.

أما شخصية اللون الأحمر فهي شخصية تحب الحركة، والنشاط، وسرعة البديهة واتخاذ القرارات.

وهناك ألوان كثيرة تؤثر على شخصية الإنسان وتصرفاته لا شعورياً وبدون درايةٍ منه.

في إحدى الورش التي أقامتها حول جماليات الألوان، لفتت انتباهي إحدى المشاركات لكثرة حركتها، وسرعة إجابتها، وكانت ترتدي حجاباً أحمر، فسألتها: ما هو لونك المفضل؟ فأجابت: "طبعاً الأحمر" هنا أدركت مدى تأثير اللون على سلوكها.

كما سألت إحدى المرتبطات باللون الأسود والألوان الغامقة ارتباطاً وثيقاً عن حبها للون فأجابتني بأنها "تعيش حياة روتينية مملة ليس لها طعم" فامتدَّ الحديث بيننا حول ضرورة التركيز على أثر الألوان في الملابس التي نرتديها خاصةً اليومية منها، ونصحتها باختيار الألوان المحفزة على النشاط والحيوية وبأنها سوف تستشعر التحول الكبير في حياتها.

دمتم في أناقةٍ ورقي.