بنك مسقط يدشن خاصية "مررها وبس" على بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع

مسقط – الرؤية

دشن بنك مسقط خاصية جديدة بعنوان "مررها وبس" في بطاقات الخصم المُباشر والائتمان والمسبقة الدفع الجديدة، وتتميز هذه البطاقات بتصميم جديد وستتيح لحاملها التمتع بالعديد من المزايا، منها سرعة تنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع عند التسوق حيث سيتطلب من الزبون فقط تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع التي تستقبل الدفع عن طريق هذه الخاصية الجديدة دون الحاجة إلى إدخال رقم سري في المُعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 20 ريالاً للمرة الواحدة، وسيتطلب من الزبون إدخال الرقم السري في حال زادت قيمة المُعاملة الواحدة عن 20 ريالا عمانيا أو زاد عدد المعاملات اليومية عن 10 معاملات.

ويبلغ الحد اليومي الذي يمكن استخدامه مع البطاقات المدعمة بخاصية الدفع عن بعد 60 ريالا، ويُمكن للزبون أن يدفع باستخدام هذه البطاقة عن طريق تمريرها على بعد أقل من 4 سم على رمز خاصية الدفع عن بعد، وسيستلم الزبون إشعارات على الهاتف بخصوص كل المُعاملات التي يجريها، ويُمكن لحاملي بطاقات بنك مسقط أن يجروا المعاملات المختلفة باستخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان والمسبقة الدفع، وسيجري توزيع بطاقات الدفع عن بعد على الزبائن الجدد، كما يُمكن للزبائن الحاليين أن يحصلوا على البطاقات الجديدة عند تجديدهم للبطاقات الحالية، وفي الوقت الراهن يتم تزويد نقاط البيع لتستقبل خاصية الدفع عن بعد.

وأعرب أمجد بن إقبال اللواتي، مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط عن سعادته بتدشين البطاقات الجديدة التي تتوافر بها خاصية فريدة ومميزة تؤكد ريادة بنك مسقط في مجال الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية ومواكبة البنك لأحدث المستجدات والتطورات العالمية في هذا المجال، مقدماً الشكر لفيزا العالمية على تعاونها المستمر مع البنك في تقديم الخدمات المبتكرة والحديثة، موضحاً أنَّ هذه البطاقات الجديدة تعكس الجهود التي يبذلها بنك مسقط لتوفير أفضل الحلول الرقمية التي تشجع أفراد المجتمع على استخدام الدفع الإلكتروني في مختلف معاملاتهم وتساهم في توفير الوقت والراحة لزبائن البنك، متمنياً أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بالسلطنة وحث الجميع على استخدام البطاقات البنكية سواء أثناء التسوق أو إنجاز مختلف المعاملات في مختلف المؤسسات.

ويشار إلى أن استخدام الدفع الإلكتروني بالسلطنة شهد نمواً كبيراً مقارنةً بالسنوات الماضية، نتيجةً للجهود التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب، حيث بدأ قطاع واسع من الجمهور الاعتماد في إنجاز معاملاتهم في المؤسسات الحكومية والخاصة على بطاقات البنوك سواء بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان وكذلك في مجال المُعاملات التجارية والتسوق، مشيرًا إلى أنَّ بنك مسقط دشن خلال الفترة الماضية العديد من المنتجات وطرح بطاقات إلكترونية لمختلف المناسبات من ضمنها البطاقة مسبقة الدفع التي تمَّ تدشينها خلال هذا العام بهدف توفير أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية.