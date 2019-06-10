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في لقاء تعريفي باستراتيجية الشركة

محافظ شمال الشرقية يستعرض مع مسؤولي "بيئة" خطة نقل وإدارة النفايات

الإثنين 10 يونيو 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

محافظ شمال الشرقية يستعرض مع مسؤولي "بيئة" خطة نقل وإدارة النفايات

إبراء - الرؤية

عقد مسؤولو الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" لقاءً مع سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري محافظ شمال الشرقية، بحضور عدد من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي بالمحافظة في ولاية إبراء، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بنقل خدمة إدارة النفايات البلدية في شمال الشرقية.

وفي بداية اللقاء استعرض المهندس طارق بن علي العامري الرئيس التنفيذي بشركة "بيئة" استراتيجية الشركة وخططها فيما يتعلق بخدمة إدارة النفايات في السلطنة والتي تشمل قطاع النفايات البلدية، والصناعية. وتطرّق العامري إلى استراتيجية تحويل النفايات والتقليل والاستفادة منها لتعظيم القيمة المضافة. مشيرا إلى دور المجتمع في إنجاح الاستراتيجية المتكاملة في إدارة النفايات بالسلطنة؛ وذلك بتبني أفضل الممارسات للتخلص الآمن من النفايات بالطرق السليمة للتقليل من الأثر السلبي على البيئة.

وقدّم أحمد بن مبارك العريمي المدير الإقليمي لمحافظات الشرقية والوسطى في شركة "بيئة" شرحا تفصيليا عن آلية العمل وتشغيل قطاع إدارة النفايات بعد نقل خدمة إدارة النفايات من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ليصبح ابتداء من 16 يونيو 2019م تحت الإشراف المباشر لشركة "بيئة"؛ حيث ستمارس هذه المهام بما يتوافق مع ما تقتضيه مواد المرسوم السلطاني السامي رقم 46/2009، وبما يتماشى مع النظم والمواصفات البيئية العالمية درءا للأضرار الصحية والبيئية.

كما قدم عرضا مرئيا استعرض فيه دور شركة "بيئة" والخطة الزمنية لنقل الخدمة ونطاق عمل الشركات المشغلة وأهمية التوعية والتثقيف والتواصل مع المجتمع. وأوضح العريمي نطاق عمل شركة "الرموز الوطنية فيوليا" المسند إليها عقد إدارة النفايات بمحافظة شمال الشرقية؛ والذي يشمل توفير الحاويات والمعدات اللازمة لجمع ونقل النفايات البلدية؛ علما بأنّ نطاق تغطية الخدمة تبدأ من الحاوية وما حولها بقطر 20 متر والتأكد من التخلص السليم والآمن من النفايات في المرادم الهندسية.

وستشمل البنية الأساسية المنشأة بمحافظة شمال الشرقية ثلاث محطات تحويلية في إبراء ودماء والطائيين وبدية، وسيتم نقل النفايات ليكون جزء منها في مردم عز الهندسي بمحافظة الداخلية والذي سيستقبل النفايات القادمة من ولاية المضيبي، بينما سينقل الجزء الآخر من نفايات إبراء ودماء والطائيين وبدية والقابل ووادي بني خالد إلى مردم طهوة الهندسي في محافظة جنوب الشرقية.

وستنفذ على هامش عملية نقل الخدمة برامج توعوية تهدف إلى تعريف أبناء المحافظة على الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها شركة "بيئة" في إدارة النفايات.

كذلك قدم المهندس مهند بن يحيى آل جمعة، مدير أكاديمية "بيئة" بالشركة عرضا مرئيا عن الدور التوعوي والحملات المصاحبة لنقل الخدمة، مسلطا الضوء فيه على خطط التثقيف والتحديات التي تواجهها الشركة خلال نقل الخدمة.

وتمّ في نهاية اللقاء المرور على المعرض المصاحب للتعريف بالآليات والمعدات المُستخدمة في نقل النفايات بشمال الشرقية.

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