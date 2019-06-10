"إشراقة كيمجي رامداس" تطلق برنامجا لتنمية المهارات التقنية

مسقط – الرؤية

أطلقت إشراقة، جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية، برنامج شهادة مايكروسوفت لمهارات تقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في إطار التزامها بدعم تنمية وتقدّم المجتمع. ويضمن البرنامج، الذي صمم لتعزيز فرص التوظيف للشباب العماني، التنوع والتوازن العلمي والعملي حيث يقدّم معلومات تقنية وتجارب عملية تتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.

ويشارك في المبادرة التدريبية 50 شابا عمانيا من خريجي تكنولوجيا المعلومات و10 من حاملي شهادات الدبلوم حيث سيقودهم مدربو معهد كيمجي للتدريب في رحلة تجريبية عملية لتحقيق هدفهم بالحصول على شهادة إدارة الأنظمة من مايكروسوفت (MCSA). ويشارك حاليا 20 من قدامى خريجي تكنولوجيا المعلومات في ورشة تدريبية مكثفة تمتد على مدى 10 أيام لاكتساب المهارات اللازمة لتعزيز فرص توظيفهم.

وقال نيليش كيمجي، عضو مجلس الإدارة في كيمجي رامداس: تماشيا مع رؤية عمان 2040، تستثمر إشراقة في إعداد شبابنا ليكونوا "شباب عُمان المُمكّن / القادر" في عصر المعرفة الرقمية والابتكار. ويسرّنا التعاون مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة لإطلاق هذا البرنامج الحيوي والذي يهدف إلى بناء سوق عمل دينامية / ديناميكية تستجيب للتغيرات والتقلبات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية. وتتعاون إشراقة عبر ركيزة التدريب، وعلى ضوء الرؤية الوطنية للسلطنة، مع مبادرات تركّز على التبادل المعرفي وبناء القدرات والتي بدورها تضيف القيمة على مسيرة التطور الاجتماعي- الاقتصادي في السلطنة. ومن جهته قال الفاضل نديم أحمد، المدير العام لمعهد كيمجي للتدريب "إن مبادرة "التدريب من أجل التوظيف" ضمن ركيزة إشراقة تمكّن الخريجين الشباب وحاملي شهادات الدبلوم العالي في تقنية المعلومات من خلال تعزيز مهاراتهم للتأقلم والاستجابة لمتطلبات عالم تقنية المعلومات سريع التحوّل والتغيّر والتصدي لتحدياته." واختتم قائلا"سيقوم هؤلاء الشباب، قادة الغد، بتحديد مسار التطور والتقدم للسلطنة ولذلك تقع على عاتقنا مسؤولية تزويدهم بالمهارات اللازمة لتنشيط التطور والنمو المستدام."

تجدر الإشارة إلى أن دراسات حديثة كشفت أن حوالي 70% من إجمالي الباحثين عن عمل في السلطنة هم من طلاب تقنية المعلومات، مما يعني أن أمام الشركات خيارات واسعة لاختيار المواهب الأكثر كفاءة واستعدادا للعمل. وسيضمن هذا البرنامج تدريبا معتمدا في مجال مهارات تقنية المعلومات وسيوفر للمتدربين فرصة الحصول على شهادة عالمية بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل عن مهارات المقابلة الوظيفية الفعالة لمساعدتهم على فهم المقابلات الوظيفية وكيفية التصرف بطرق مهنية لائقة. ومن جهة أخرى، ستقدم مجموعة كيمجي رامداس المساعدة في ضمان مقابلات وظيفية مناسبة لكافة المتدربين مع مؤسسات أعمال مرموقة مختلفة.

وخلال تشريفه حفل إطلاق المبادرة، قال الفاضل محمد بن سالم البريكي، أخصائي علاقات عامة، الهيئة العامة لسجل القوى العاملة "يسرّنا التعاون مع شريك مرموق مثل إشراقة، وبالمناسبة أتقدم بالشكر والتقدير إلى إشراقة ومعهد كيمجي للتدريب على هذه المبادرة التي ستساعد خريجي تقنية المعلومات على اكتساب مهارات جديدة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحسين فرصهم للحصول على وظيفة. نتمنى لكافة المشاركين في هذا البرنامج التدريبي كل التوفيق ونحن على ثقة أن هذا التدريب سيعود عليهم بالفائدة ويعزز من فرص توظيفهم."

تلتزم إشراقة، ضمن رسالتها الهادفة إلى المساهمة في تحقيق النمو المستدام للسلطنة، بإطلاق ودعم مبادرات تؤثر إيجابا في تطوير البنية التحتية بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها من المبادرات التي تمكّن المجتمع من خلال الاستثمار ودعم المشاريع التي تعود بالنفع على السلطنة على الأمد البعيد وتساهم في نمو الأمة في مختلف الأصعدة بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية.