"جيلي" تدشن أول علامة تجارية كهربائية نقية على مستوى العالم

مسقط – الرؤية

أطلقت مجموعة جيلي للسيارات أول علاماتها التجارية الكهربائية النقية جيومتري، وطرازها الأول جيومتري إيه، في سنغافورة. وهي جزء من الهدف الإستراتيجي لجيلي في أن تصبح واحدة من أفضل عشر مجموعات للسيارات، حيث استحوذت بالفعل على شركة تيرافوجيا للسيارات الطائرة ومقرها أمريكا وفولفو.

وتم جلب طرازات جيلي إلى السلطنة بواسطة مركز تاول للسيارات، وهو اسم موثوق ورائد في السيارات، بشبكة تصل إلى 9 صالات عرض و12 منفذ خدمة و10 منافذ لقطع الغيار عبر البلاد.

وقد حصلت جيومتري على اسمها من الهندسة الرياضية والتي ظهرت منذ آلاف السنين. وتعد علامة جيومتري التجارية رؤية جيلي المستقبلية، حيث يجري استخدام التكنولوجيا لخلق بيئة مستدامة وتنقل آمن، ما ينتج عنه علاقة متناغمة بين الإنسانية والطبيعة.

وقال رئيس مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة ورئيس مجموعة جيلي للسيارات والرئيس التنفيذي لشركة آن كونغي إن جيلي قوة شديدة وعضو فعال في مجال الطاقة المتجددة. ونسعى لأن نصبح الرائد العالمي في الطاقة المتجددة. وجيومتري هي جوابنا لمستقبل الصناعة، وتعبير لمثلنا العليا، وخطوة ثابتة نحو "عالم جديد جميل. وبحلول عام 2025 ستدشن جيومتري 10 طرازات من الكهرباء النقية لمختلف الفئات وتشمل: السيدان وSUV والكروسوفر وMPVs.

ويأتي الطراز المتطور بنسختين، المدى القياسي والمدى الطويل، في إجمالي ستة تكوينات مختلفة تستخدم بطاريات الليثيوم الثلاثية CATL التي تبلغ سعتها 51.9 كيلو واط/ ساعة و 61.9 كيلو واط/ ساعة. وتحقق نسخة المدى القياسي مجموعة مدمجة من طرق المدينة والطريق السريع NEDC حتى 410 كم، بينما تحقق نسخة المدى الطويل نطاقا مدمجا من طرق المدينة والطريق السريع NEDC بطول 500 كم. وتستهلك جيومتري إيه في المتوسط 13.5 كيلو واط/ ساعة لكل 100 كيلو متر فقط، مما يوفر تكلفة الكهرباء ويجعل السيارات الكهربائية وسيلة نقل فعالة من حيث التكلفة.