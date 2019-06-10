"استثمارات ساج" تستحوذ على "هيماء للطاقة".. والحوسني رئيسا للمجموعة

مسقط – الرؤية

استحوذت "استثمارات ساج" على حصة مسيطرة في مجموعة هيماء للطاقة. ووقع الصفقة نيابة عن استثمارات ساج الشيخ نصر بن عامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة، ووقعها نيابة عن مجموعة هيماء للطاقة المهندس إيهاب بن عدنان الحاج الرئيس التنفيذي لمجموعة هيماء للطاقة.

وتمتلك مجموعة هيماء للطاقة مكاتب تمثيل في كل من الصين ودول الخليج العربي وبعض الدول الأوربية. وقرر مجلس إدارة مجموعة هيماء للطاقة في اجتماعه الأول بعد عملية الاستحواذ تعيين الشيخ نصر بن عامر الحوسني رئيساً لمجلس إدارة هيماء للطاقة.

وقال الشيخ نصر بن عامر الحوسني: إن الاستحواذ يعكس إستراتيجية استثمارات ساج نحو التمركز النوعي في أهم القطاعات في السلطنة: قطاع النفط والغاز، من خلال مجموعة هيماء للطاقة، التي تتواجد أنشطتها الحالية في الشقين العلوي والسفلي وكذلك الاستشارات والصناعة المتخصصة، وستكون الذراع الاستثماري لاستثمارات ساج في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة. وتم وضع خطة إعادة هيكلة ونمو ستتحول بها مجموعة هيماء إلى ريادة القطاع من خلال تنويع شركاتها التابعة وخدماتها المتنوعة ومنتجاتها المتخصصة. وشملت دراسة التحول رفع مساهمة شركات مجموعة هيماء للطاقة الإقليمية والدولية.

وأضاف الحوسني: نفخر بأنَّ مجموعة هيماء للطاقة شركة عمانية تدار بكوادر شابة وطموحة وتمتلك تاريخا ناجحا في العملAnchor. وأكد أن استثمارات ساج تراجع عدة فرص في قطاعات مختلفة وتسعى إلى النمو من خلال الاستحواذ على شركات عاملة وناجحة لتنويع محفظتها القابضة في قطاعات البنوك والسياحة واللوجستيات والصحة والتعليم بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز.

Anchorوأعرب المهندس إيهاب بن عدنان الحاج الرئيس التنفيذي لمجموعة هيماء للطاقة عن سعادته بهذه الاتفاقية والشراكة وقال: نفتخر بأن نكون جزءًا من استثمارات ساج ونؤمن بأن ذلك سيُسهم في توسع الاستثمارات ومجالات الأعمال التي تقوم بها مجموعة هيماء للطاقة التي تأسست في 2011، وهي شركة عمانية 100%، استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق العديد من الإنجازات في القطاع النفطي وخاصة في مجال استخدام التكنولوجيا والابتكار في استخراج النفط الثقيل. وتمتلك مجموعة هيماء للطاقة وكالات تجارية لعدد من المصانع والشركات العالمية في مجال الطاقة، وتسهم بذلك في تقديم الحلول للتحديات التي تواجه العملاء والشركات أثناء استخراج النفط. وتمتلك المجموعة مصنعًا محليًا وتندرج منتجاتها تحت برنامج القيمة المحلية المضافة ICV لدى وزارة النفط والغاز.

وتشمل الخطة الخمسية للمجموعة تطورات ملحوظة في المجالات الحالية من تقديم خدمات حقول النفط والطاقة المتجددة والبحث والتنقيب والاستشارات البترولية للشركات الكبرى ورسم إطار عام لإدارة وإنتاج مناطق الامتياز محليا ودوليا. ومن أبرز أوجه التطوير أن افتتحت المجموعة قسما جديدا هو الأول من نوعه في السلطنة مختصاً في هندسة وتطوير التكنولوجيا بالشراكة مع شركات وعلماء أوروبيين لتنتج بذاك حلولاً عمانية ذات تقنية عالية لتصدر للأسواق العالمية.