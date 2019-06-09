"حاشية الملك" على مسرح الطموح ببيت الغشام في وادي المعاول

وادي المعاول - الرؤية

عرضت فرقة مسرح الطموح مساء الجمعة الماضي مسرحية "حاشية الملك"، على مسرح متحف بيت الغشام بولاية وادي المعاول. والمسرحية من تأليف وإخراج يونس المعولي وتمثيل يونس المعولي وجمعة الشكيلي وقصي المعولي ومحمود المرزوقي وجلند المقبالي وفي المؤثرات الصوتية ناجي الحبيشي ورشاد البدري وفي إدارة المسرحية هلال الصبحي وعبد الله الفارسي وأصيل الصبحي ونوح المعولي وفي التوثيق الفوتوغرافي عدنان الحسني أمّا الفيديو فخالد الشقصي. وتناقش المسرحية قضية الخيانة؛ حيث تحاول حاشية الملك خيانة الملك ومحاولة السيطرة على الملك بسبب الطمع والجشع.