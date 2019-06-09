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"جاسوس لبناني" في انتظار عفو إيراني

الأحد 09 يونيو 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

"جاسوس لبناني" في انتظار عفو إيراني

لندن – رويترز

قال متحدث باسم السلطة القضائية في إيران أمس إن طهران تلقت طلبا من بيروت للعفو عن لبناني ألقي القبض عليه عام 2015 لتآمره على الدولة“ لكنها لم تتخذ قرارا بعد في القضية.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلت الأسبوع الماضي عن وزارة الخارجية والمغتربين قولها إن إيران وافقت على العفو عن نزار زكا وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات حكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة 4.2 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن مندوبين إعلاميين لأسرة زكا قولهم إن مبادرة إطلاق سراحه نجحت ووجهوا الشكر للرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل.

ونسبت وكالة أنباء فارس إلى غلام حسين إسماعيلي، وهو متحدث باسم السلطة القضائية في إيران، قوله "تلقينا طلبا من المتهم ومسؤولين لبنانيين لإصدار عفو وإطلاق سراحه. ننظر في هذا الطلب بوصفه قضية خاصة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي عفا عن نحو 700 سجين لكن إسماعيلي قال إن زكا لم يكن على قائمة المعفى عنهم.

ويملك زكا تصريحا بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة وكان قد تلقى دعوة لزيارة إيران من مسؤول حكومي عام 2015 لكنه اختفى بعد حضور مؤتمر في طهران. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في وقت لاحق من ذلك العام أن زكا كان على صلة بالجيش وأجهزة المخابرات الأمريكية وأن الحرس الثوري اعتقله.

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