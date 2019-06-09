أسعار جذابة لامتلاك طرازات "جيب" حتى 13 يونيو

مسقط – الرؤية

تواصل شركة ظفار للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات جيب وكرايسلر ودودج ومركبات رام في السلطنة، تقديم عروضها الرمضانية الجذابة حتى 13 يونيو مع باقة من المزايا والأسعار التنافسية والهدايا النقدية القيمة على مجموعة من الطرازات المميزة لعلامة "جيب". وبخلاف الهدايا النقدية القيمة المضمونة والتي تتراوح قيمتها بين 2,000 إلى 9,400 ريال عماني، تشمل العروض تأمينا مجانيا، وتسجيلا مجانيا، وضمان 5 سنوات أو 100,000 كلم، وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وقسيمة شرائية مضمونة بقيمة 100 ريال.

وقال بيجو لوكوس، مدير التسويق بشركة ظفار للسيارات: العروض تشمل طرازات كومباس الجديدة بالكامل، وجراند شيروكي، ورانجلر الجديدة بالكامل، وشيروكي، مع مجموعة رائعة من المزايا والخدمات التي تؤمن راحة البال لكل من يقوم بالشراء خلال فترة العرض حتى 13 يونيو.

وتأتي السيارة جيب كومباس التي انضمت مؤخرًا إلى تشكيلة طرازات جيب ولاقت إقبالا كبيرا من الجميع نظرا لقدراتها الهائلة وإمكاناتها الكبيرة ضمن الطرازات المشمولة في العروض الرمضانية، وتنطلق السيارة جيب كومباس بالاعتماد على سواعد محرك بنزين تايجرشارك Tigershark اقتصادي وفعال في استهلاك الوقود سعة 4ر2 لتر مع تكنولوجيا مالتي اير MultiAir2، الذي يولد قوة حصانية تبلغ 173 حصاناً عند 6400 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 237 نيوتن متر ويُقترن بناقل حركة آلي من 9 سرعات، وتعليق مستقل، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق وتجهيزات السلامة العالية، والتصميم الأسطوري من جيب ما جعلها تعتلي مكانة كبيرة بين الطرازات الأخرى وتتربع على قمة فئتها.

بينما تتحلى جراند شيروكي المتاحة في العرض الرمضاني بمواصفات فريدة من نوعها، كونها تقدم القوة الهائلة والتسارع المذهل والأداء الرياضي الخالص وشغف القيادة الحقيقي، وفي الوقت ذاته تحافظ على المزايا العملية وتمنح الركاب تجربة لا تنسى، فهي مجهزة بكافة التقنيات المتطورة، وقد حظيت السيارة جراند شيروكي بإقبال شريحة واسعة من عشاق سيارات الدفع الرباعي وستبقى دائمًا سيارة رائدة فئتها.