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غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

الأحد 09 يونيو 2019 04:00 م بتوقيت مسقط

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

 

بغداد - الوكالات

توقع مدير البيئة بالهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، محمود عبد اللطيف، ان يسجل غدا الاثنين 10 يونيو، أعلى درجات الحرارة في الصيف الحالي.

وقال عبد اللطيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تاريخ المناخ في العراق يؤكد أن موجة الحر هذه الأيام لم يشهدها شهر يونيو على الاطلاق"، مبينا ان "درجات الحرارة في الشهر الحالي هي الأقسى على مر التاريخ".

واوضح ان "خرائط تحليل الطقس العالمية، تتوقع ان يسجل غد الاثنين 10 يونيو، أعلى درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ونتوقع انخفاض قليل في درجات الحرارة للمنطقتين الشمالية والوسطى يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف: "درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع في المنطقة الجنوبية ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في خانقين والبصرة والعمارة الى (51_52) درجة مئوية".

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