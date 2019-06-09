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فيديو مروع .. جثث النيل تثير جدلا واسعا في السودان

الأحد 09 يونيو 2019 02:04 م بتوقيت مسقط

فيديو مروع .. جثث النيل تثير جدلا واسعا في السودان

الخرطوم – الوكالات

أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السودانية، تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام وانتقدت الانتهاكات والخسائر في الارواح والممتلكات التي نتج عن ذلك .

جاء ذلك في وقت يسود الجدل في الشارع السوداني في أعقاب ظهور جثث مكبلة كان قد ألقي بها في نهر النيل.

وقد ارتفعت حصيلة القتلى في احتجاجات السودان إلى 108، حسب إحصائيات "لجنة أطباء السودان المركزية"، منذ فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع.

وقالت اللجنة عبر حسابها على "فيس بوك"، إن 40 جثة تم إخراجها من النيل، إضافة إلى إخراج عدد آخر من الجثث لم يتم إحصاؤه بعد.

وتجاوز عدد الإصابات حسب اللجنة 500، مع إشارتها للصعوبات التي تواجهها المشافي والكوادر الطبية في معالجة المصابين والجرحى.

ودعا "تجمع المهنيين السودانيين"، للتمسك بالعصيان المدني الشامل حتى إسقاط السلطة العسكرية وتسليم القيادة للشعب، ومن جانبه قال رئيس المجلس العسكري.

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