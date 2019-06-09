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حرمان هواتف هواوي من "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستاجرام"

الأحد 09 يونيو 2019 01:12 م بتوقيت مسقط

حرمان هواتف هواوي من "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستاجرام"

عواصم - رويترز

أفادت وكالة "رويترز"، بأن شركة "فيسبوك" لم تعد تسمح بالتثبيت السابق لتطبيقاتها على هواتف شركة "هواوي"، وذلك في أحدث ضربة لعملاقة التقنية الصينية التي تجاهد للحفاظ على أعمالها في مواجهة الحظر الذي تفرضه الحكومة الأميركية على مشترياتها من قطع الغيار والبرمجيات الأميركية.

ونقلت الوكالة عن "فيسبوك" قولها: إن العملاء الذين لديهم بالفعل هواتف هواوي سيظلون قادرين على استخدام تطبيقاتها وتلقي التحديثات. ولكن هواتف هواوي الجديدة لن تأتي مع تطبيقات: "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستاجرام" مثبتةً سابقا.

يُشار إلى أنه غالباً ما يدخل بائعو الهواتف الذكية في صفقات تجارية مع شركات التقنية لتثبيت التطبيقات الشائعة، مثل: "فيسبوك"، قبل بيع الهاتف. ومن بين التطبيقات الأخرى التي تأتي مثبتة سابقاً على هواتف هواوي في العديد من الأسواق: "تويتر"، و"Booking.com".

ويُعتقد أن هذه الخطوة من "فيسبوك" سوف تحد من توقعات المبيعات لشركة هواوي، التي أصبحت أعمالها في قطاع الهواتف الذكية أكبر مصدر إيرادات لها خلال العام الماضي، مدفوعةً بنمو قوي في دول قارتي أوروبا، وآسيا.

يُشار إلى أن شركة "جوجل" قالت في وقت سابق إنها لن توفر نظام التشغيل "أندرويد" لهواتف هواوي بعد انتهاء المدة البالغة 90 يوماً التي منحتها الحكومة الأميركية، والتي تنتهي في شهر أغسطس القادم. ولكن متجر التطبيقات "بلاي" Play، وجميع تطبيقات "غوغل" سوف تبقى متاحة للطرز الحالية من هواتف هواوي، بما في ذلك تلك التي لم تُشحن بعد.

وعلى النقيض من ذلك، فإن حظر "فيسبوك" ينطبق على أي هاتف من هواتف هواوي لم يغادر المصنع بعد، وفق ما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع. ومع ذلك، سيكون بإمكان المستخدمين تنزيل تطبيقات "فيسبوك" بعد شراء هواتف هواوي من متجر "بلاي"، وذلك قبل أن تُحرم هواتف الشركة الصينية حتى من المتجر بما فيه من جميع التطبيقات؛ في حال استمر قرار الحظر الأميركي.

وكانت شركة هواوي قد قالت في وقت سابق: إنها مستعدة للتعامل مع العقوبات الأميركية. ولكن بعض العملاء في متاجر في أوروبا، وآسيا، أخبروا "رويترز" بأنهم يترددون في شراء هواتف هواوي في ظل المستقبل المجهول الذي ينتظرها. ويتوقع محللون حدوث انخفاض كبير في مبيعات هواتف هواوي الذكية.

 

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