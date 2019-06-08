السعودية ضمن أقوى 5 جيوش في العالم في أعداد المدرعات القتالية

عواصم – الوكالات

احتلت السعودية المرتبة الرابعة ضمن أقوى 5 جيوش في العالم في أعداد المدرعات القتالية.

وذكر موقع "جلوبال فاير بور" العالمي المختص في تصنيف الجيوش العالمية، أن القوات البرية السعودية تمتلك آلاف المدرعات والدبابات التي تشمل دبابات القتال الرئيسية ومركبات نقل الأفراد المدرعة.

ويحتل الجيش الروسي المرتبة الأولى عالمياً بأكثر من 50 ألف مدرعة وتأتي الصين في المرتبة الثانية عالمياً بأكثر من 40 ألف مدرعة، متنوعة، بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بأكثر من 39 ألف مدرعة، وتأتي السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً بأكثر من 11 ألف مدرعة، متنوعة، تليها أوكرانيا التي تمتلك ما يزيد على 10 آلاف مدرعة قتالية.

وتتصدر السعودية على الصعيد العربي، أقوى الجيوش من حيث عدد المركبات القتالية المدرعة متفوقة على تركيا التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً وإسرائيل التي تحتل المرتبة 10 عالمياً ومصر التي تحل في المرتبة 13 عالمياً وإيران التي حلت في المرتبة 31 عالمياً.