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استرجاع 1600 ريال لصالح مستهلك في الرستاق

السبت 08 يونيو 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

استرجاع 1600 ريال لصالح مستهلك في الرستاق

 

الرستاق - الرؤية

 

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق من استرجاع 1600 ريال عماني لأحد المستهلكين في ضوء شكوى تقدم بها ضد شركة لبيع مواد البناء.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق أحد المستهلكين مع إحدى الشركات العاملة في بيع مواد البناء على شراء رخام طبيعي باللون الأبيض الصافي بمبلغ (3350) ريالا عمانيا، وبعد وصوله تبين أنه غير مطابق للمواصفات والمقاييس المتفق عليها مما دعا المُستهلك إلى رفع شكواه للإدارة.

وبعد معاينة الرخام من قبل مأموري الضبط القضائي والخبير المعتمد من قبل وزارة العدل اتضح بأن السلعة بها فروقات في الألوان بدرجات مختلفة وبها عيوب وتشققات يظهر أنها تمت معالجتها، وتم الاجتماع بجميع الأطراف والاتفاق على أن تقوم الشركة باسترجاع جميع الرخام من الموقع، والاتفاق على توفير نوعية أخرى بسعر 1750 ريالا واسترجاع المبلغ المتبقي وقدره 1600  ريال عماني للمستهلك.

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