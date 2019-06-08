السبت, 08 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

جداريات

السبت 08 يونيو 2019 04:13 م بتوقيت مسقط

جداريات
عائض الأحمد

عائض الأحمد
المزيد من المقالات
جداريات مشاهد عابرة فرضيَّة لو! ثرثرة..

 

عائض الأحمد

 

 

مما يلفت الانتباه في الآونة الأخيرة العبث واللامبالاة وعدم احترام المنشآت العامة وبشكل يدعو إلى التساؤل، فإن سارت الأمور كما يجب مع هذا المقاول فلن تفلت من يد هذا العاشق.

وكأن ذلك السور يكاد لا يتوقف طلاؤه على مدار العام، وما إن ينتهي العمل إلا ويأتي هذا العاشق المتيم معاتبا معشوقته (الصد والهجران ماهو بطبعي) صدقت يا بني، طبعك أكثر تهورا ورداءة من معشوقتك الذي لو علم ولي أمرها بهذه المخطوطة الجدارية لأرسلك إلى أقرب طبيب نفسي للتأكد من صحتك وقواك العقلية.

ولو علمت تلك المحبوبة (لمسحتك) من عقلها وقلبها وجعلت من مزهرية منزلهم حبيبا مستقبليا لها.

(إن كنت ما تفهم عساك) هذا آخر يناجي عديم الفهم ولكن على الأسوار لعلها تفهم ويفهم هو بأنّ ذلك صعب جدا طالما رسالته لن تصل إلا عبر هذه الوسيلة الحجرية.

(يا راحلة وشفيك انتظري شوي) يجب أن ترحل بل عليها أن تقوم بذلك ولكن هل تساءلت لماذا؟ الجدار سيجيبك.

(خرافة الجن من وحيك) هذا كان اعتقاد خاطئ بالنسبة للبعض إلى أن رأينا أشباها لهم بيننا.

(نذاكر نذاكر وبعدين) صدقني لو قرأت سطرين فقط في حياتك لما كان هذا مكانا لشكواك.

وهذا مثال فقط لعديد من الممارسات الخاطئة مع منشآتنا العامة.

في الركن الصغير من كل هذا العبث هو جمال بعض العبارات ورشاقتها فقد تكون عنوانا جميل ومدخلا أجمل لأشياء أخرى.

الآن أنا اسأل لماذا بعض شبابنا لم يجد متنفسا له غير ذلك السور الحجر الأصم يبث له الشكوى.

في الماضي قد نجد له مبررا فهو يريد أن تصل رسالته إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس ولكن الآن يستطيع أن يرسلها ويشاهدها رجل في الصين وسيدة على شواطئ هاواي.

اترك ذلك لأصحاب الشأن للإجابة.

(من العايدين لو كنتوا بعيدين)

ومضة:

الفرق بيننا؛ أقول ما أريد وأمضي وأنت تقول ما تريد وتنتظر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

كتاب آخرين

جمال بن عبد الله الهنائي

كاتب

طه زهران

كاتب

خلفان الطوقي

كاتب

ياسر قبيلات

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. و"الإنذار المبكر" يراقب بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

الغيث ينعش عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

تزايد فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة .. ولا نشاط مداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

آل ثاني لـ السعودية: من أعطاكم الوصاية على الدول؟

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة