السبت, 08 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

ترامب يواصل سلسلة "التغريدات الغريبة"

السبت 08 يونيو 2019 03:55 م بتوقيت مسقط

ترامب يواصل سلسلة "التغريدات الغريبة"

 

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "القمر جزء من المريخ"، في تعليق لقي ردودا إعلامية ساخرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "نظرا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما".

وأضاف ترامب: ينبغي لها التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم.

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة، حيث قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إنها لم تتلقَ ردا من "ناسا" حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.

وكانت ناسا قد أعلنت في مارس الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين مجددا إلى القمر بحلول عام 2024.وكانت تقارير صحفية أمريكية، كشفت اليوم الجمعة، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستفتح باب السياحة إلى الفضاء بعد عام واحد فقط، وتحديدا في وقت مبكر من العام 2020.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صباح أمس، الجمعة، تقريرا حول نية "ناسا" الإعلان عن سماحها للمواطنين بالسفر في رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنهي بتلك الطريقة "ناسا" الحظر المفروض منذ فترة طويلة على السياح للسفر إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن التكاليف والترتيبات الخاصة بالطواقم الجوية التي ستتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية ستتكفل بها شركتي "بوينغ" و"سبيس إكس"، وهما من سيكونان مختصتين بتنظيم الرحلات السياحية إلى الفضاء.

وقالت "ناسا" إنها ستتقاضى فقط مقابل الغذاء والتخزين والاتصالات إلى المحطة الفضاء، والتي ستبلغ نحو 35 ألف دولار أمريكي في الليلة الواحدة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 فبراير 2018

ترامب وجاكسون يتبادلان التغريدات الساخرة

المزيد

11 نوفمبر 2016

علاقة "النبوءة الغريبة" ومظاهرات الأمريكيين بعد فوز ترامب

المزيد

22 فبراير 2016

عبري يواصل سلسلة الانتصارات ويدك حصون الخابورة بثلاثية في دوري الناشئين

المزيد

12 نوفمبر 2016

ترامب يواصل النكوص على تعهداته الانتخابية.. ومظاهرات مناهضة لفوزه

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. و"الإنذار المبكر" يراقب بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

الغيث ينعش عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

تزايد فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة .. ولا نشاط مداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

آل ثاني لـ السعودية: من أعطاكم الوصاية على الدول؟

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة