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بالصور.. "عدسة مكبرة" وراء حرائق المزارع في العراق

الخميس 06 يونيو 2019 01:16 ص بتوقيت مسقط

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بغداد - الوكالات

أظهرت صور لإحدى المزارع في مدينة الموصل قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل، في طريقة لإشعال النيران في المحاصيل الزراعية.

وأكد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، أن "العدسة المكبرة تعكس أشعة الشمس وتحولها إلى شرارة ما يسبب اندلاع الحرائق في المحاصيل".

وأضاف النشطاء أن "السبب في ذلك، هو لإبعاد الشبهات عن القائمين على حرق المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين أو القوات الأمنية".

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن " 219 حريقا اندلعت في المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما، من تاريخ 8 أيار الماضي ولغاية الأحد الماضي.

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